Nené Barral, el alcalde con aroma de batea que traía de cabeza a José María Aznar

Nené Barral se lava las manos en la pegada de carteles del 2003 VITOR MEJUTO Barral se presentó en el 2007 por segunda vez a las elecciones al frente de Independientes por Ribadumia. Pero los comicios reforzaron el dominio del PP VÍTOR MEJUTO La noche electoral del 2003 se celebró por todo lo alto en la sede de Independentes por Ribadumia. Tras su detención, Barral era capaz de ganar las elecciones por dos votos. Un recurso del PP ante la junta electoral acabó arrebatándole la victoria VÍTOR MEJUTO Campaña electoral del 2003. Nené Barral se enfrenta al PP, su partido de toda la vida, liderando una candidatura independiente. De paso, acuña el Roció electoral en Galicia, al protagonizar una cabalgata hacia la Casa Consistorial de Ribadumia VÍTOR MEJUTO Nené Barral abandona el pleno de Ribadumia en el que presentó su dimisión, en mayo del 2001, días después de haber sido detenido al hilo de una investigación por contrabando de tabaco VITOR MEJUTO Barral inventa, como independiente, el Rocío electoral en Galicia en la campaña del 2003 VÍTOR MEJUTO Barran fundó Independentes por Ribadumia en el 2003 para tratar de recuperar la alcaldía enfrentándose al PP VITOR MEJUTO Arremolinados en el exterior de la Casa Consistorial, vecinos de Ribadumia despiden con abrazos a Nené Barral en mayo del 2001, tras su dimisión como alcalde MARTINA MISER Vecinos de Ribadumia despiden a Nené Barral en mayo del 2001, tras su dimisión como alcalde MARTINA MISER Cabalgata electoral de Nené hacia la alcaldía de Ribadumia en el 2003 VÍTOR MEJUTO Una de las últimas imágenes de Nené Barral. En el 2016 acudió a declarar a los juzgados de A Parda, en Pontevedra Capotillo Nené Barral, todavía alcalde de Ribadumia, acude a declarar a los juzgados de Vilagarcía tras ser detenido por contrabando en mayo del 2001 VITOR MEJUTO Manuel Fraga acudió a la inauguración del polígono empresarial de Cabanelas, en Ribadumia, en octubre de 1997. En la parte posterior de la imagen, Rafael Louzán, con quien Nené Barral acabó enfrentado VITOR MEJUTO Ribadumia despidió hoy a Nené Barral con las banderas del Concello a media asta y crespones negros, y un minuto de silencio Mónica Irago

Ribadumia. Una de la tarde. Las banderas, tocadas con un crespón negro, ondean a media asta. El alcalde, David Castro, recién integrado en el Partido Popular, preside un minuto de silencio en memoria de su antecesor más renombrado, José Ramón Barral, Nené, una figura sobre la que las luces y las sombras dibujan una verdadera alfombra de claroscuros. Un buen número de trabajadores municipales se suman al pequeño homenaje. Entre ellos se coloca Gonzalo Durán, el regidor popular de Vilanova, donde Barral residía. Mónica es la funcionaria más veterana del pequeño concello arousano. «Foi alá o meu primeiro xefe, o mellor que tiven. Con el, no mostrador do Concello nunca faltaban as latas de aceite e os cartóns de leite para repartir entre os veciños. Aquí ninguén pasaba fame».

Comprender las adhesiones inquebrantables que Nené era capaz de suscitar requiere viajar algunos años hacia atrás en el tiempo. Como mínimo a junio de 1999, momento en el que Barral gana sus últimas elecciones al frente del PP de Ribadumia. La gaviota está revuelta. Teóricamente, el histórico regidor había dado un paso a un lado para facilitar que Rafael Louzán, su alumno aventajado, que iniciaba su escalada en la vida pública y con quien acabó enfrentado encarnizadamente, lo sustituyese al frente de la candidatura conservadora. A última hora, la operación de relevo se viene abajo y el hombre del pelo blanco asume de nuevo la cabeza de la lista en un viraje que el partido es incapaz de explicar satisfactoriamente. Sin Nené, será difícil que alguien lo confirme alguna vez. Pero probablemente en todo aquello tuviese mucho que ver la peculiar forma en la que Barral gobernaba su municipio. Como muestra, un botón. En 1997, el mismísimo Manuel Fraga, presidente de la Xunta y fundador de la formación popular, acude a la orilla sur de la ría para inaugurar el polígono empresarial de Cabanelas, germen del actual parque industrial de O Salnés, tal vez el único que verdaderamente merezca tal nombre en la comarca. Un motor económico que, sin embargo, nació al margen de cualquier ordenación urbanística. Nené lo explicó en una entrevista: «Eu debuxo proxectos á miña forma, sen tecnoloxía ningunha, coa miña rústica. E logo os plasman os técnicos co tiralíneas».

Fallece Nené Barral, el alcalde cuya vocación política se estrelló contra un sumario por contrabando La Voz

En Ribadumia, en aquel tiempo y en alguno inmediatamente posterior, llegaron a concederse licencias de obra provisionales, una auténtica aberración legal que apenas tuvo consecuencias. Demasiados líos, demasiados compromisos cogidos con pinzas como para que el regidor desapareciese sin más de la ecuación electoral. Dicen, quienes frecuentaban los círculos de mayor altura, que la amistad con Fraga, de la que presumía, su particular estilo de gobernanza y la alargada humareda que se entreveía tras sus hombros llegaron en más de una ocasión al despacho de José María Aznar, quien, alcanzada ya la presidencia del Gobierno, se tiraba de los pelos ante las andanzas de su carismático pero incorregible alcalde. Su ambición política, que la tuvo, se estrelló contra el general de las fuerzas populares. En aquella suerte de Camelot por la diestra que Aznar comenzaba a erigir en Madrid no cabían tipos como Nené Barral.

Que conste que, pese a haber aceptado recientemente algunos acuerdos para evitar males mayores a su familia, en concreto a sus hijas, Barral jamás fue condenado por contrabando de tabaco. Por mucho que estuviese considerado como uno de los pioneros del negocio, uno de aquellos bregados individuos que, junto con el legendario Terito, rompió las ataduras de los contrabandistas de las rías con respecto a los portugueses para negociar directamente los alijos de rubio de batea con los todopoderosos importadores holandeses. «Este Concello gobérnase con hombría», le espetó en aquel junio de 1999 a alguien con quien hablaba por teléfono desde la alcaldía. El mismo aparato desde el que la Fiscalía sostiene que Barral se comunicaba con los guardias civiles y los funcionarios de Vigilancia Aduanera que, según el escrito de acusación, tenía en nómina. Su detención en el 2001, al hilo de una causa ante la que, 22 años después, acaba de sorprenderle la muerte sin haber podido ser juzgado, marcó el inicio de su ocaso político. Él siempre lo negó todo.

Una grave enfermedad deja en el aire las dos acusaciones de Nené Barral por contrabando JAVIER ROMERO

Después llegaría el intento por recuperar el bastón de mando al frente de Independientes por Ribadumia. Durante unas horas, de hecho, lo consiguió. Aunque por apenas dos papeletas, el recuento de los comicios del 2003 colocó a IR como formación más votada en Ribadumia, con el mismo número de concejales que el PP, lo que, habida cuenta de que ningún acuerdo era posible con el BNG de Ramón Mouriño, la tercera formación en liza, hubiese devuelto a Nené la alcaldía arousana. Un recurso ante la junta electoral invirtió los términos de aquella victoria, otorgando esa condición de primer partido en las urnas a la gaviota. Por el camino, Nené acuñó el primer Rocío en campaña del que se tiene noticia en Galicia, encabezando desde una calesa una cabalgata simbólica hacia la Casa Consistorial. En la pegada de carteles, se había lavado las manos con agua mineral, como símbolo improvisado de que allí, en realidad, no había pasado nada y el contador volvía a cero. Las siguientes elecciones reforzaron el dominio conservador, y Barral fue cediendo, poco a poco, su vitola de político ganador a la espera de un proceso judicial que, cuando concluya, lo hará con él fuera de la partida.

Aquella galopada rociera por la alcaldía de Ribadumia Serxio González

En sus últimos años le gustaba acercarse por la piscina municipal de Vilagarcía, donde nunca perdonaba dos mil metros de natación con un pausado y característico estilo de braza. Él, que en su época dorada regalaba palés de ladrillo y sacos de cemento y arena a quien construyese una casa para establecerse en Ribadumia, que se revolvía con vehemencia suficiente como para tirarle del bigote al portavoz municipal del PSOE, que engatillaba mayoría absoluta tras mayoría absoluta, se había convertido en un hombre tranquilo. «De rapaz Nené emigrou e viu mundo. El era en realidade un socialdemócrata, ho, o que pasa é que ao volver, daquela, se non te metías en AP, quen demo ía gañar unhas eleccións? Non podías facer nada», recuerda un estrecho compañero de fatigas. Una afirmación discutible, que Barral tampoco podrá confirmar o desmentir. A su electorado probablemente no le hubiese importando lo más mínimo. No hay más que recordar el imperativo que una mujer le encomendó a las puertas de la Casa do Concello, en mayo del 2001, poco después de haber presentado su dimisión tras ser detenido: «Nené, preséntate anque seña polos comunistas».