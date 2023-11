Mil gallegas son víctimas de más de un agresor machista

CESAR QUIAN

Hay mujeres que no logran salir del ciclo de la violencia machista, que dejan de convivir con un maltratador y acaban en manos de otro. Es lo que les sucede a 916 mujeres en Galicia que han sido víctimas de más de un agresor. Es el peor reflejo del impacto de la violencia de género, el de las mujeres que viven bajo la amenaza de dos o más hombres. «Quizá si estas mujeres hubiesen recibido una buena atención médica y psicológica la primera vez, probablemente no habría habido una segunda», advierten fuentes de la lucha contra la violencia machista. Pese a todo, las cosas han mejorado mucho. Hoy hay una red de seguimiento y protección desde todas las Administraciones para proporcionar amparo a las mujeres desde el momento en que se ven amenazadas por su pareja.

«Gústame dicir que esta longa batalla temos que librala desde todos os ámbitos, con educación, con lexislación e con cultura, desde a casa e desde a escola», señala Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia. En la entrega de los Premios Meninas a personas y entidades que luchan contra la violencia de género, el delegado remarcó: «Entre todos formamos unha cadea humana contra a violencia machista». El camino es largo y complicado. «Hay mujeres que no saben que están siendo víctimas de un maltratador. Tienen interiorizados determinados comportamientos, y creen que no es para tanto». Es la reflexión que hace María Debén, responsable del equipo de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Galicia, que advierte: «Y eso está sucediendo también con determinadas conductas de índole sexual que son una barbaridad, pero que muchos y muchas jóvenes no ven tan mal, ni mucho menos como agresiones, cuando sí lo son».

Por eso es tan importante la concienciación social y la formación de todos los interlocutores implicados en el ámbito de la violencia de género, como los sanitarios, procuradores, abogados, profesores o psicólogos. «Para la erradicación de la violencia contra las mujeres es necesario promover cambios profundos a nivel sociocultural para detectar y eliminar toda práctica que perpetúe la agresión a las mujeres o refuerce roles y estereotipos patriarcales», señala el Gobierno en la declaración institucional en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El fortalecimiento de esa red de apoyo es fundamental para evitar que las conductas machistas se extiendan y para tener la protección adecuada cuando aparece la amenaza. En Galicia hay ahora 4.754 mujeres que tienen algún tipo de protección policial porque han sido agredidas y viven atemorizadas por sus parejas o exparejas. Son denominados como casos activos en el sistema VioGén de seguimiento integral de la violencia de género y, por lo tanto, reciben protección en función del riesgo. Eso se evalúa de manera continua por parte de especialistas con el fin de establecer el tipo de seguimiento que harán los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y que puede llegar a ser de 24 horas en los casos de máximo riesgo.

Además de la vigilancia policial, las víctimas disponen de otros sistemas de protección, como los dispositivos del servicio Atenpro. En Galicia hay ahora mismo 694 mujeres maltratadas que viven pegadas a un dispositivo de alerta. Son víctimas de violencia machista que están incluidas en el sistema VioGén y que han pedido estar adscritas al servicio Atenpro de atención y protección a las víctimas. A estas mujeres se les entrega un teléfono móvil que está conectado 24 horas a una central telefónica de coordinación atendida por personal especialmente preparado para atender cualquier incidencia.

El servicio permite que las víctimas de violencia de género puedan entrar en contacto en cualquier momento con especialistas preparados para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Ante situaciones de emergencia, desde este servicio pueden movilizarse los recursos policiales necesarios.

La alerta se activa cuando la usuaria pulsa el botón central que aparece en la pantalla del móvil y genera una llamada a la Cruz Roja, que por GPS verá su posición y sus datos personales. El Ministerio de Igualdad coordina este servicio mediante un convenio que firma cada año con la Federación Española de Municipios y Provincias. El sistema de protección Atenpro puede ser solicitado por víctimas de violencia machista que cumplan una serie de requisitos, como no convivir con la persona maltratadora y participar en los programas de atención especializada para víctimas de violencia machista existentes en su territorio autonómico.

016 Las llamadas a este teléfono son gratuitas y no quedan registradas en la factura

Casi cuatro mil llamadas de alerta en lo que va de año

El teléfono 016 es la primera conexión de una víctima de violencia de género con la red de apoyo y protección VioGén. La llamada a ese servicio es gratuita y no queda registrada en la factura para evitar que el agresor la descubra. En todo caso, hay que borrarla del listado de llamadas enviadas del propio teléfono. En lo que va de año, el 016 ha recibido 3.965 llamadas de alerta, la mayoría hechas por las víctimas.