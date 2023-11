Los conselleiros de la Xunta escriben cartas a los ministros del Gobierno con las demandas de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha deslizado este viernes una crítica al nuevo ministro de Transportes del Gobierno, Óscar Puente, que el jueves dijo que el AVE directo de Vigo a Madrid es «una carta a los Reyes Magos». «Nós escribimos cartas en serio», dijo Rueda para detallar que ha escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitarle por su investidura y para reclamarle que cumpla con las «demandas non atendidas» del Ejecutivo con Galicia. Además, le ha enviado las cartas de los conselleiros del Gobierno gallego a los nuevos responsables de las carteras ministeriales.

En una visita al centro integral de salud Olimpia Valencia, que se construye en Vigo, Rueda ha pedido a Sánchez que sea claro y que atienda a las peticiones. «A ver se somos capaces de saber dunha vez cando chega o AVE ao resto de cidades galegas», puso como ejemplo, al hilo de las declaraciones del ministro de Transportes en Televisión Española. También pidió claridad y un anuncio rápido para la planta de Stellantis en Vigo, pendiente de una inversión millonaria a través del Perte.

Alfonso Rueda ha insistido en una idea a la que lleva días aludiendo: «Estamos vendo concesións a outros territorios e temémonos que sexa a costa de non atender as de Galicia». Desde que el PSOE pactó con Esquerra Republicana y con Junts per Catalunya, y en menor medida con el PNV, el PP insiste en que Cataluña y Euskadi van a recibir una lluvia de millones en detrimento del resto de España.

El presidente de la Xunta no ha querido despejar cuál será la fecha de las elecciones gallegas, en una legislatura que no puede irse más allá de julio. Solo ha concedido que serán en el primer semestre del año y ha cerrado la puerta a formar coaliciones electorales, después de que Miguel Tellado, miembro de la ejecutiva nacional del PP, pidiese a Vox que no se presente a las gallegas. «O resto de partidos pode decidir presentarse ou non», ha dicho, al ser preguntado al respecto.