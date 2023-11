Rueda se apoya en Irene Montero para afear al PSOE que dé «leccións de feminismo»

Xoán A. Soler

Los populares encontraron un inesperado aliado en Podemos. Lo hizo Alberto Núñez Feijoo cuando, en su intervención en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, preguntó al candidato socialista si siendo el «Gobierno más feminista de la historia» iba a echar a la ministra de Igualdad y esta le devolvió un gesto cómplice. El PP encontró ahí una espita donde pinchar al PSOE. Hoy la aprovechó el presidente de la Xunta en la sesión de control. «A mi me echaron por hacer lo que vine a hacer, que es defender al feminismo y a las mujeres», citó Alfonso Rueda a Irene Montero en la cesión de su cartera, ayer, a Ana Redondo. «Deberían dar poucas leccións», le dijo al portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, que le preguntaba por los «pasos reais e efectivos» para avanzar en materia de igualdad.

Álvarez lamentó que la nueva ley de igualdad, aprobada el martes en el Parlamento pese a la abstención de BNG y PSdeG, «non acerta no compromiso de todos os poderes públicos con este asunto». El diputado socialista recriminó la política de su Gobierno en esta materia, y le trasladó la pregunta que le había formulado ya, «sen éxito», al expresidente Feijoo: «É vostede feminista?». Rueda le reprochó la «manía» que tienen los socialistas por «crerse superiores e poñer etiquetas». Afeó que la política se «impregne» de determinadas «cousas», y que al hacer política con el feminismo se ven «incoherencias». Es más, le recriminó que en el PSOE «non deberían facer política de igualdade» con las mujeres. Se acordó de nuevo de Irene Montero, a quien echaron por «defender as mulleres por facer cousas ben en materia de feminismo», según explicó ella misma, añadió. «Sánchez levanta un muro ideolóxico contra os que non pensen como el», censuró.

El portavoz socialista también apremió a Rueda a responder sobre el senador y expresidente del PP ourensano, José Luis Baltar, después de que el Supremo abriese una causa contra él por circular a 215 kilómetros por hora. «Se fora un cargo público do PSOE, onte tería presentada a súa dimisión», le dijo citando al código ético de los socialistas. Y este código, a Rueda, le pareció «curioso», porque por él debe dimitir una persona imputada, pero un alcalde condenado «pode continuar», expuso sin mencionar al regidor de Pol, a quien un juzgado de Lugo impuso una multa por agredir a un joven.

El presidente gallego enlazó esto con la polémica vivida el martes en el pleno, cuando diputados populares interrumpieron al parlamentario socialista Julio Torrado por recordar la figura del exministro Enric Lluch, asesinado por ETA hace 23 años. «Vostedes pactan con Bildu, e Bildu non condena o terrorismo, os que asesinaron, e vostedes pactan con Bildu», señaló entre aplausos, algo que «fastidia» a los socialistas y que les recordará «para a súa vergoña moitísimas veces».

En la intervención anterior, Luis Álvarez condenó el «lamentabilísimo incidiente» con Torrado, un «altercado penoso» que vino acompañado por un tuit del PP de Galicia, que el diputado mostró impreso donde calificaban el tributo a Lluch de «melancolía impostada». «Que valoración fai desta atrocidade?», preguntó el portavoz. Para el autor del tuit, añadió después Álvarez, admitió tener una valoración «culinaria», y aquí fue él quien citó a un oponente político (la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso): «Me gusta la fruta».

Pontón acusa a la Xunta de hacer « un negocio redondo coa débeda »

La pregunta de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, giró en torno al endeudamiento de Galicia durante los últimos catorce años de gobierno popular y al acuerdo que los nacionalistas firmaron con el PSOE para condonar deuda a las comunidades autónomas. Defendió acceder a créditos como «recurso importante para xerar riqueza e emprego», pero matizando el destino que se dé a ese dinero. Acusó al PP de triplicar la deuda pública, hasta los 5.243 euros por habitante «mentres recortaba servizos públicos». Recriminó que este endeudamiento no sirviese para construir residencias y viviendas públicas. «En que gastou estes cartos? Con quen temos contraída débeda?», preguntó Pontón, que avanzó que hará una auditoría da esta deuda, para conocer los acreedores y las condiciones de los préstamos, si es presidenta de la Xunta tras las próximas elecciones.

La líder del Bloque también reprochó que el Gobierno gallego decidiese endeudarse con la banca privada en vez de hacerlo a través del FLA, con fondos públicos aunque a cambio de una mayor intervención en la gestión del Estado, y citó un informe reciente del BBVA donde señala que Galicia paga un punto porcentual más por su deuda que el resto de comunidades. «O PP tomou unha decisión con consecuencias moi graves para este país», advirtió sobre «un negocio redondo para a banca que pagan os galegos e galegas» que supone un sobregasto para las arcas gallegas de 1.400 millones de euros, cifró.

Rueda le respondió que la política económica del Gobierno gallego buscó «non hipotecar as xeracións que viñan despois ao tempo que facer uns servizos públicos sostibles», y acusó a Pontón de reincidir en ofrecer cifras alejadas de la realidad. Contrastó los datos aportados por la líder del BNG con los que llevaba en sus papeles, además de los que le pasaba el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, desde su escaño. Recordó que el bipartito elevó su deuda al 23 % de media anual, mientras que los populares lograron reducir ese porcentaje al 6 %, y reprochó a Pontón que en el 2012 le dijese que el FLA era un «desastre» y un «instrumento recentralizador de Rajoy». «A Ana Pontón do 2023 só se parece en que di a todo que non e que segue na oposición», ironizó.

La portavoz nacional del Bloque lo conminó a responder si negociará o no la quita de deuda que su partido pactó con el PSOE para investir a Pedro Sánchez. «Estamos facendo o traballo que non fai vostede», subrayó. Pero para el presidente de la Xunta, ese acuerdo es un «desastre». «Precisa unha resposta que lle blanquee o acordo», siguió Rueda, que acusó a Pontón de contribuir a romper con la igualdad de los españoles. Tras condenar el «sectarismo» y el «traxe a medida» para las comunidades más endeudadas, el titular del Gobierno gallego advirtió que los gallegos no quieren «ser máis, pero tampouco menos», y rechazó permitir que les «hipoteque un nacionalismo que non sabe onde vai».