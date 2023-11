El Parlamento gallego aprueba una iniciativa contra la amnistía, con el rechazo de BNG y PSdeG

XOAN A. SOLER

El Parlamento de Galicia rechazó esta mañana, a través de una proposición no de ley del Grupo Popular, cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos y cualquiera que sea su delito, en el marco de la ley que tramita ya el Congreso tras el pacto del PSOE con los independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez. Tanto BNG como PSdeG votaron en contra de esta propuesta, que defendió el portavoz del PP, Alberto Pazos.

La proposición no de ley de los populares anima a los dos partidos mayoritarios en España, es decir, a PP y PSOE, a «buscar acordos de Estado» que eviten que la sociedad española esté sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas, expone. «A democracia española é menos democracia desde que Pedro Sánchez chegou á Presidencia do Goberno», expuso el diputado, quien enumeró varias razones para explicar «este fenómeno»; entre ellas, «os seus reiterados esforzos por colonizar as institucións de todos», especialmente aquellas relacionadas con la Justicia y que «dilúen a separación de poderes imprescindible para a pervivencia da democracia».

Según Pazos, el presidente socialista renunció a sus compromisos, a su palabra y también a sus principios al impulsar la medida de gracia con los independentistas y dar luz verde a unos pactos con los que, censuró, el Gobierno «humilla á democracia española» al asumir la existencia de la prevaricación judicial con fines políticos y una amnistía «mil veces negada por Pedro Sánchez e os seus ministros».

El portavoz del PSdeG en el Parlamento, Luis Álvarez, argumentó que las protestas del PP son resultado de las «expectativas defraudadas» tras las elecciones municipales y generales: «Pasaron vostedes da frustración á rabia». «O Goberno opta polo diálogo e a a convivencia. É necesario e preciso aprobar a lei de amnistía tramitada con luz e taquígrafos na Cámara Baixa», defendió el diputado para calificar como «plenamente constitucional» esta medida, citando casos similares en países como Reino Unido y Francia.

Desde el BNG, el diputado Luís Bará ironizó que ve a los populares «enrabietados» cuando se reivindican como «a quintaesencia da prudencia». «Anden con coidado porque, como sigan nesta derivan, igual son vostedes os que teñen que pedir a amnistía», bromeó. El nacionalista calificó la medida, en línea con Luis Álvarez, como un «procedemento legal, normal nas democracias liberais europeas».