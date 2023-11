El Parlamento aprueba la nueva ley de igualdad, que la oposición critica por su falta de avances

La conselleira de Emprego e Igualdade, Elena Rivo, en el Parlamento. Sandra Alonso

El Parlamento gallego aprobó este martes la nueva Lei de Igualdade de Galicia, con el único voto a favor del PP y la abstención de BNG y PSdeG. Ambos grupos criticaron la falta de avances en un texto que actualiza la normativa aprobada en el 2004. La luz verde a la norma autonómica se produce en vísperas de la celebración, este sábado, del Día internacional contra la violencia machista. La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, destacó que, con la aprobación de esta ley, finalizan «anos» de «duro traballo e negociacións» con los agentes sociales, personal experto y partidos para conseguir un texto «á altura das circunstancias».

«Permite actualizar o marco normativo e situar á comunidade na vangarda da igualdade», indicó la conselleira, que avanzó el inicio de «un novo camiño, máis preprado e con máis recursos» para afrontar la desigualdad. Según Rivo, la ley mejorará los derechos de las mujeres, la visibilización de la discriminación, fomentará espacios urbanos libres de violencias y acoso, mejorará la formación de las mujeres y fomentará el empleo femenino.

La ley amparará medidas para reforzar «a igualdade de xénero no eido dixital», aumentando la protección de las mujeres ante ataques sexistas en redes sociales, y mejorará la formación de estas y el fomento al empleo femenino por cuenta ajena con ayudas para su contratación y promoción profesional, impulsando la creación de empresas en sectores con infrarrepresentación femenina, defendió la conselleira.

A pesar de las declaraciones de la titular de Emprego e Igualdade, tanto BNG como PSdeG han coincidido al criticar el texto por su falta de «avances» y han censurado que el Partido Popular se limitase a incorporar enmiendas con «correccións» que «deixan un texto igual de insuficiente que o que entrou no Parlamento». La socialista Noa Díaz recordó que su grupo presentó un total de 234 enmiendas, de las que el PP solo aceptó 35. Todas ellas, apuntó, sobre cuestiones mínimas «de forma e de linguaxe, sen ningún tipo de contido». Sobre el texto, la parlamentaria del PSdeG advirtió que se trata de «un compendio de novas intencións pero sen efectividade», lamentando que el nuevo texto incluya «menos obligacións» que la actual ley en vigor.

La diputada nacionalista Noa Presas consideró que la Xunta pierde con esta ley la «oportunidade» de dar una solución a los problemas con un texto que supone «unha simple declaración de intencións». «Vinte anos para reformar un marco legal que queda practicamente como estaba», censuró. El BNG presentó un total de 83 enmiendas con el objetivo de «blindar e ampliar dereitos» con medidas concretas, pero los populares solo aceptaron 17 y transaccionaron nueve. Todas ellas con «correcións» y «timidísimos avances».

Según la popular Paula Prado, la norma servirá para «blindar o compromiso de Galicia co benestar da muller» y hará de la comunidad «unha referencia na loita polos dereitos das mulleres» y en el «combate contra as novas formas de discriminación».

Arranca la tramitación de la ley de calidad alimentaria

En un pleno con intensa actividad legislativa, el Parlamento aprobó también la tramitación del proyecto de ley de calidad alimentaria después de que el PP, de nuevo aprovechando su mayoría absoluta, tumbase este martes las enmiendas de devolución presentadas por los dos grupos de la oposición. BNG y PSdeG coincidieron en vincular el texto con la proximidad de las elecciones gallegas.

En el pleno, el conselleiro do Medio Rural, José González, defendió el proyecto de ley por buscar «afianzar a calidade alimentaria» de Galicia al adaptar la normativa del año 2005 ante los «cambios experimentados na producción, a incorporación de novas tecnoloxías, novas formas de comercialización e o incremento dos intercambios entre países». González insistió en que, cuando se apruebe esta ley, Galicia será «a primeira comunidade autónoma» que contará con un sello propio que distinguirá la producción sostenible alimentaria y que será «totalmente voluntario e recoñecible».

El texto presentado por el conselleiro de Medio Rural al pleno otorga a los consejos reguladores de las denominaciones de origen (DO) y las indicaciones geográficas protegidas (DO) mayores atribuciones en el control de las figuras de protección. También contempla la creación de un Consello Alimentario de Galicia, que formulará propuestas de mejora de la economía y el empleo en el sector, y promoverá líneas de investigación y estudio; y una Mesa da Calidade Alimentaria, como órgano asesor de la Administración y en el que estarán representadas las DO y las IGP gallegas. Además, la norma establece un procedimiento de «compra pública responsable» para los contratos de servicios o concesiones que tengan por objeto la adquisición de productos alimentarios, que tendrán que ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

BNG y PSdeG denuncian el «electoralismo» de la norma

El nacionalista Xosé Luís Rivas cargó contra la gestión de la Xunta en los últimos 14 años en la materia y cree que el texto que ahora arranca su tramitación parlamentaria tiene «o único cometido» de, ante la proximidad de las elecciones, «buscar titulares para dicir que se fai o que non se fai». Así, el diputado del Bloque calificó de «innecesaria» esta ley porque «chegaba con modificar aqueles aspectos que quedaron obsoletos» de la norma del año 2005, aprobada bajo el bipartito de PSdeG y BNG.

Por parte del PSdeG, el diputado Martín Seco, también calificó el proyecto de ley como «propaganda electoral» en vísperas de una convocatoria de comicios y que, además, «non aporta nada» al sector, sino que lo que hace es adaptar la legislación a las nuevas regulaciones europea y estatal.

Frente a estos reproches, el diputado del PP José Antonio Armada reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de que los productos agroalimentarios gallegos «sigan sendo o que son: de calidade». Y eso, añadió, es lo que hace esta ley que promociona la venta y protección a través de los sellos de calidad.