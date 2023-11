Pontón recibe el apoyo del 91 % de la militancia para ser candidata del BNG a la Xunta

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras anunciar su candidatura a optar a la Xunta. XOAN A. SOLER

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, será confirmada candidata de los nacionalistas a la Xunta en la reunión del consello nacional prevista para este sábado. El máximo órgano entre asambleas del Bloque ratificará la decisión del 91,18 % de la militancia, que durante las últimas semanas debatió y votó la candidatura de Pontón para optar a liderar la alternativa al actual Gobierno gallego en las elecciones autonómicas del próximo año.

En total participaron cerca de 3.000 personas en un proceso que se extendió por las 25 asambleas comarcales en las que se estructura el BNG. Aunque no existían dudas sobre la elección de Pontón para encabezar las listas del Bloque, la formación puso en marcha un reglamento para su elección, siguiendo con sus estatutos. «No BNG as decisións que adoptamos son colectivas e democráticas, fundamentadas sempre no debate e na participación da militancia», expuso la responsable de Organización, Lucía López. El calendario arrancó el pasado 28 de octubre, cuando el consello nacional mantuvo una reunión extraordinaria por vía telemática para abrir a cualquier militante con plenos derechos de alta en la organización la opción de participar y presentarse en el proceso.

Como también estaba previsto, solo la portavoz nacional presentó en la sede nacional del Bloque, el pasado lunes, los avales para ser ungida candidata. En total fueron 1.745 firmas, nueve veces el mínimo necesario para optar a ello. «É un momento moi emocionante e importante», destacó ese día la líder del Bloque, que consideró «unha honra ter o apoio da organización» para encarar este «gran reto». Ahora será el consello nacional el que certifique este sábado la candidatura de Ana Pontón a la Presidencia de la Xunta tras el filtro de la militancia.

Los nacionalistas avanzan así en la consolidación de su proyecto político para las elecciones gallegas. El pasado sábado convocó por primera vez a su consello asesor, formado por una veintena de expertos, entre los que se encontraban los exconselleiros Teresa Táboas y Alfredo Suárez Canal, para contribuir a construir un programa de «transformacións económicas en positivo» que hagan frente a los grandes retos que afronta Galicia en materia de innovación, transformación tecnológica e industrial, en los sectores productivos o en materia de emergencia climática y un nuevo modelo energético justo. «O país que queremos ten que construirse cos máximos niveis de igualdade de xénero, de cohesión territorial, equidade interxeracional e xustiza social», definió Pontón.