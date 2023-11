Polémica en el Parlamento entre PP y PSdeG tras recordar el asesinato de Ernest Lluch: «La culpa es vuestra»

PACO RODRÍGUEZ

El diputado y portavoz de sanidad del PSdeG en el Parlamento, Julio Torrado, subió a la tribuna en el pleno de esta tarde para defender una moción sobre la atención en salud mental. Desde allí quiso empezar recordando el «asasinato vil» a manos de ETA, hace hoy 23 años, de Ernest Lluch, ministro de Sanidad con Felipe González entre 1982 y 1986. Un hombre al que, como había indicado el parlamentario en un tuit compartido en su cuenta horas antes, era el político al que más le habría gustado conocer. Pero al ensalzar su figura, varios diputados de la bancada popular le recriminaron hacerlo, con gritos como «indecente», «pactáis con asesinos» o «la culpa es vuestra», atribuyendo a los socialistas el asesinato de Lluch.

«Esperaba que fosen un pouco máis respectuosos», frenó Torrado su discurso, sorprendido por las críticas y mirando a los escaños del PP. Las protestas continuaron, a lo que el diputado reiteró su perplejidad. «Hai que ter un mínimo de dignidade persoal, o último que me esperaba é facer unha mención como esta e que houbese una algarabía como tal e algún comentario que acabo de escoitar», lamentó, acusando a esos diputados de quedar «invalidados» en el plano político, «pero noutros planos tamén», añadió.

El parlamentario retomó el pulso de su discurso, en el que reclamaba a la Xunta responder «de que serve convocar prazas se non se cubren» y por qué no se contratan más profesionales. «Galicia ten dos peores datos xerais en termos asistenciais de saúde mental en toda España», recordó Torrado, que al terminar esta primera intervención regresó a su escaño.

Hoxe lembrei no @Par_Gal a Ernest Lluch e estouparon comentarios desmedidos dalgúns deputados/as.

Souben logo que tamén houbo palabras impropias en RRSS por subir un artigo sobre el, que eu escribira hai anos.



Decidín ler íntegro ese texto aí arriba.https://t.co/rNbGRSLeK0 — Julio Torrado Quintela (@juliotq) November 21, 2023

Al volver descubrió que la polémica en el Parlamento se había encendido minutos antes en redes sociales. Con una captura del tuit original de Torrado, donde compartía una columna que escribió hace cinco años en Diario de Arousa en memoria del ministro asesinado, el PP de Galicia publicó esete mensaje: «Diputados del PSOE en Galicia hablando de Lluch con melancolía impostada mientras aplauden los pactos de Sánchez con Bildu», acompañado de un emoji sin boca.

Una vez de vuelta en la tribuna, Torrado leyó íntegro el artículo que escribió en homenaje a Lluch, donde, entre otras cosas, dijo: «Foi a política a que resolveu conflitos, por favor que a política non sirva para crealos».

En redes sociales, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, condenó el mensaje de los populares en X (antes Twitter) y en el pleno del Parlamento. «En política non todo vale, pero o Partido Popular fai moito tempo que decidiu cruzar todas as liñas da decencia», expuso. También envío un mensaje de apoyo a Torrado el diputado nacionalista Daniel Castro: «O PP en Galiza esquezou a decencia, a cordialidade, a condena da violencia e sobre todo a dignidade. Van moitos exemplos, contra todos, pero hoxe demostraron que non teñen escrúpulos».

Compañeros de filas en el Parlamento como Paloma Castro o Noa Díaz calificaban de indecencia la actitud de los populares, a quienes compararon con Vox.