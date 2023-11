Besteiro subraya el «claro compromiso» del Gobierno con Galicia

La ministra portavoz, Pilar Alegría, junto a Besteiro y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Mariscal | EFE

El candidato socialista a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, elogió este martes el «claro compromiso con Galicia» del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El diputado lucense participó en la constitución de la diputación permanente del Congreso, de la que forma parte, y acudió también a la toma de posesión de la ministra portavoz y responsable de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, el titular de Transformación Digital, José Luis Escrivá, y el nuevo responsable de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

Besteiro subrayó que el Ejecutivo estará «centrado en Galicia», a diferencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «capaces de votar ata en contra do uso do galego no Congreso», asunto que él defendió desde la tribuna de la Cámara baja. El candidato del PSdeG les señaló por estar «preocupados de cousas que nin lle preocupan nin lle ocupan aos galegos e galegas».

En cuanto a los miembros del Gobierno que arropó esta mañana durante su toma de posesión, Besteiro valoró a Nadia Calviño como «a mellor ministra de Economía que tivo España», y reivindicó también su origen por ser «unha coruñesa admirada en toda Europa que sempre leva Galicia alí onde exerce».

El diputado también agradeció la invitación personal a la toma de posesión de la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, de quien destacó su «inmenso traballo pola educación pública» y también de la Formación Profesional, al situarla como una «peza estratéxica do sistema» con el uso 2.200 millones de euros del Fondo de Resiliencia.