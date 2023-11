El Parlamento rechaza la devolución de los Presupuestos, que BNG y PSdeG tildan de electoralistas

Sandra Alonso

Para el portavoz socialista, Luis Álvarez, «pan e circo para comprar votos». Según la líder del BNG, Ana Pontón, unos presupuestos «trufados de electoralismo». Las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas de ambos grupos, sin embargo, fueron rechazadas esta mañana por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento. Los Orzamentos seguirán así su tramitación, con los días 19 y 20 de diciembre marcados en rojo en el calendario para la celebración del pleno definitivo para su votación, aprobación y posterior entrada en vigor el 1 de enero del 2024.

Habló primero el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que volvió a desglosar las claves del proyecto presupuestario y a definir al mismo de «histórico». La novedad en su intervención estuvo en la reclamación al Gobierno de convocar de forma inmediata el Consejo de Política Fiscal y Financiera, bloqueado desde hace año y medio ante la sucesión de elecciones. El titular de Facenda defendió que la comunidad presenta unas cuentas saneadas y unas finanzas «sólidas e solventes», por lo que rechazó la condonación de la deuda que se ha negociado de forma bilateral para Cataluña, y que sería análoga para Galicia, según el pacto entre PSOE y BNG, y que el presidente Pedro Sánchez extendió a todas las autonomías.

«O endebedamento estivo controlado en todo momento», advirtió, frente a otras comunidades como Cataluña que lo aumentaron «sen control». Corgos, en línea con lo que ya expresaron tanto él como el presidente Alfonso Rueda en anteriores ocasiones, negaron «un traxe a medida para cada un», argumentando así la reunión del CPFF para adecuar las medidas a tomar entre todas las comunidades.

Pontón ve al PP « desesperado por mantenerse no poder »

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió la enmienda de su formación ante unos presupuestos que, consideró, evidencian la «desesperación» de los populares por «manterse no poder». «Levan dous meses repartindo cheques como se puidesen comprar o voto deste país», reprochó la líder nacionalista, quien rechazó las cuentas por estar «trufadas de electoralismo».

Pontón también calificó los presupuestos como los últimos del presidente Alfonso Rueda «antes do cambio galego» liderará el BNG, avanzó. «A xente o que quere non é que Rueda gaste cheques para mercar unhas deportivas ou facer un cruceiro polo Mediterráneo», expuso tras el último anuncio del titular de la Xunta, sino que los gallegos ansían, añadió, es «chegar a fin de mes» y contar con una «sanidade pública, educación pública e un salario de calidade e estable». Así, la portavoz nacional del Bloque consideró que el proyecto que tramita la Cámara no sirve para «axudar a quen máis o precisa nunha crise de prezos».

«Estes orzamentos cóntannos que estamos ante un Goberno do PP que non practica unha fiscalidade xusta, senón que perdoa impostos aos ricos», siguió Pontón, antes de censurar el «espolio aos recursos naturais» de Galicia y la ausencia que observa en política de vivienda y de I+D+i.

Luis Álvarez denuncia «regalías electorais» en las cuentas

Desde el PSdeG, el portavoz Luis Álvarez pidió la devolución de los Orzamentos por «fracasar no fortalecemento dos servizos públicos» y «renunciar a empregar os fondos estatais para liderar o cambio produtivo e a aposta polo emprego de calidade». El diputado también tachó de electoralistas estas cuentas, en las que observa una «versión moderna de pan e circo» destinada a ganar votos en las próximas elecciones autonómicas, ya que las considera solo una «colección de estímulos ao votante» y lleno de «regalías electorais».

Criticó así un conjunto de «medidas sen precedentes, incoherentes coas necesidades da xente, ocorrencias de gabinete e que producen pasmo». Citó así los bonos para material deportivo, para turismo en el Camino de Santiago o los descuentos en para cruceros por el Mediterráneo, que ve «fóra de lugar» ante el «porcentaxe insoportable» de población en riesgo de pobreza o exclusión social.

El portavoz parlamentario del PP, Alberto Pazos Couñago, intervino como grupo no enmendante, mostrándose «orgulloso» por unas cuentas «tramitadas en tiempo e forma» y avaladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Valoró que el proyecto presupuestario está orientado a «manter a Galicia como illa de estabilidade en medio da inestabilidade que asola a España».