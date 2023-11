Casi la mitad de los gallegos de 18 a 69 años realizaron actividades formativas en el 2022

En el IES Eduardo Pondal, de A Coruña, se imparten clases de primaria, secundaria y bachillerato para adultos ANGEL MANSO

Casi la mitad de los gallegos de entre 18 y 69 años, un 44,8 %, han realizado algún tipo de formación durante el 2022. Por debajo de la media nacional, Galicia es una de las tres comunidades con menor participación en estas actividades, solo por delante de Murcia y Extremadura.

Entre estas actividades se incluye la educación formal, no formal o informal. En el primer caso, que imparten colegios, institutos, universidades y otras instituciones que emitan certificaciones oficiales, Galicia está a la cola: solo un 13 % de los adultos se han formado, frente al 17 % de otras comunidades como el País Vasco o las islas Canarias. En la formación no formal, con las que no se obtiene un título oficial pero sí una acreditación, el porcentaje aumenta hasta el 38 %, pero la participación de los adultos gallegos solo supera la de los murcianos.

Las cifras de Galicia mejoran en la formación informal, a la que han recurrido más de la mitad de los gallegos (un 53 %), y que consiste en adquirir conocimientos mayoritariamente de forma autodidacta, sin acudir a ninguna institución educativa. Las principales vías de obtención, según muestra la encuesta, fueron mediante dispositivos electrónicos, libros, revistas y a través de familiares, amigos o compañeros del trabajo.

Un 33 % de los adultos de Galicia no han realizado ningún tipo de formación en el 2022.

La Encuesta sobre la Participación de la Población Adulta en las Actividades de Aprendizaje, publicada esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da cuenta de que hay más mujeres que apuestan por formarse que hombres (un 51,4 % frente a un 48,6 %). Por tramos de edad, el mayor porcentaje de personas que realizaron alguna actividad formativa el año pasado se encuentra entre los 18 y los 24 años, con un 85 % de participación, y va cayendo a medida que pasan los años, hasta alcanzar el 30 % de entre los 55 y los 69.

Las comunidades con los mejores datos en educación formal y no formal son Madrid, Navarra y Cataluña, donde más de la mitad de sus adultos han hecho alguna formación. A nivel nacional, cinco millones de adultos participaron en alguna actividad formal; por tipo de estudios, el 45 % fueron universitarios y el 33 % de educación secundaria de segunda etapa.

La cifra aumenta en la formación no formal con hasta 14 millones de personas. Más de los participantes en este tipo de actividades lo hicieron en aquellas relacionadas con la formación guiada en su puesto de trabajo (formación para nuevas aplicaciones informáticas o manejo de herramientas de trabajo), el 40 % asistieron a talleres como cursos de cocina o permiso de conducción y el 13 % recibieron clases particulares.

Y llega a su máximo en la educación informal, con 18 millones de adultos, donde más de la mitad trataron de adquirir conocimientos por su cuenta.