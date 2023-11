Rueda visita Castro Caldelas, el concello que vuelve a las urnas, aunque sin el bus de las cañas

El presidente de la Xunta y el PPdeG, Alfonso Rueda, en Castro Caldelas, este domingo.

Castro Caldelas es el único municipio gallego que no pudo constituir su nueva corporación tras las elecciones locales de mayo. La Junta Electoral Central constató irregularidades con la custodia y el recuento de 118 votos emitidos por correo, por lo que obligó a repetir las elecciones, que se celebrarán el próximo domingo 26. En ese contexto quiso llegar este domingo el presidente de la Xunta y de los populares gallegos, Alfonso Rueda, con el bus promocional Galicia non para, una foodtruck donde los vecinos pueden acercarse a compartir una caña sin alcohol con él a la hora del vermú. Pero la alcaldesa en funciones, la socialista, Sara Inés Vega, desautorizó la ocupación del autobús en la vía pública. En concreto, en la praza do Prado, justo en el centro del pueblo.

La regidora justificó que había «outras cousas previstas» allí el fin de semana, y que hasta que cierren las urnas el próximo domingo no se pueden celebrar actos de campaña ni colocar cartelería de carácter electoral. «É ético poñer un bus de dúas plantas e dúas carpas con consumicións gratis? Parece mentira que o presidente da Xunta se preste a este xogos», censuró la alcaldesa, que calificó el acto como «puramente electoralista».

A pesar del veto de la regidora, Alfonso Rueda terminó visitando este domingo Castro Caldelas para arropar al candidato popular, César Enríquez Cachín. Eso sí, sin el autobús. El presidente del PP gallego llegó acompañado de su número dos, la secretaria xeral Paula Prado, y por el líder provincial popular y actual presidente de la Diputación, Luis Menor. «Frente ás trabas da esquerda, Galicia prefire ser unha illa de estabilidade, xestión e sentidiño», proclamó Rueda. Según un comunicado remitido por el PP, el líder de los populares gallegos hizo un recorrido por el centro de la localidad, donde le regalaron una bica, postre típico de la comarca, y se desplazó después a comer en un restaurante junto a «medio centenar de veciños e veciñas», entre los que se encontraban también alcaldes de la zona.

«Dialogar e compartir momentos coa nosa xente é o mellor para seguir traballando pola nosa terra. Porque Galicia non para!», escribió Rueda en la red social X, incluyendo al final de la frase el lema de la campaña del autobús, que se quedó aparcado en una explanada de Santiago próxima a la sede del Gobierno gallego en San Caetano.

Encuentro con la alcaldesa

Los socialistas ourensanos denunciaron este domingo por la tarde el «electoralismo» del acto celebrado por los populares, señalando que se congregaron en una céntrica plaza del pueblo «invitando a viño aos alí presentes». De hecho, lo hicieron en un bar situado en la plaza donde tenían previsto acudir con el bus.

📷E finalmente o PP con Alfonso Rueda á cabeza acudiron a Castro Caldelas a facer electoralismo a unha semana dos comicios electorais



📷A pesar de que a campaña electoral está completamente prohibida, o PP salta as normas o seu antoxo. Un acto propagandístico con convites a viño pic.twitter.com/ncXL2qGp6l — PSdeG-PSOE de Ourense (@PSdeGdeOurense) November 19, 2023

En una nota de prensa, la alcaldesa se desplazó hasta el lugar acompañada por sus compañeros y por el secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino. Según la versión de los socialistas, la regidora le reprochó a Rueda que sea «a primeira vez» que acude a la localidad, a lo que el líder popular le contestó: «Se me vas falar de política, alcaldesa, entonces non».