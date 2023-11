El BNG reúne a una veintena de expertos, con los exconselleiros Teresa Táboas y Suárez Canal, para preparar un «ambicioso» programa electoral

XOAN A. SOLER

«As próximas eleccións galegas son o reto máis improtante destas últimas décadas», consideró la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras reunir por primera vez a su consejo asesor, formado por una veintena de expertos, para reforzar la elaboración del programa electoral nacionalista. La líder nacionalista advirtió que los comicios suponen un «reto histórico», ya que su formación tiene «máis cerca que nunca a posibilidade de liderar o Goberno galego» e «impulsar unha ambiciosa axenda de transformacións en positivo». El comité de expertos contribuirá a construir un proyecto de «transformacións económicas en positivo» que hagan frente a los grandes retos que afronta Galicia en materia de innovación, transformación tecnológica e industrial, en los sectores productivos o en materia de emergencia climática y un nuevo modelo energético justo. «O país que queremos ten que construirse cos máximos niveis de igualdade de xénero, de cohesión territorial, equidade interxeracional e xustiza social», definió Pontón.

Bajo la coordinación de los viceportavoces parlamentarios Olalla Rodil y Luis Bará, el consejo asesor está integrado por profesores universitarios, catedráticos, economistas o ingenieros. Destacan dos nombres por su pasado político en el bipartito: el exconselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, y la que fuera titular de Vivenda, Teresa Táboas. Esta última, nombrada vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectura hace unos meses, fue una de las personas contactadas por Sumar para sentar sus bases en Galicia pero, semanas después, la propia Táboas elogió públicamente el «liderado consolidado» de Ana Pontón, si bien descartó regresar a la primera línea política. Ahora, aunque no pudo asistir presencialmente a este primer encuentro, forma parte de un equipo llamado a contribuir en la redacción de un programa «ambicioso, transformador e realista» que diseñe la Galicia de las próximas décadas y «mellore a vida dos galegos».

En la reunión, mantenida en un hotel compostelano, la líder del BNG remarcó que la organización cuenta «coas mellores cabezas» en la elaboración de su programa, valorando la «intelixencia colectiva» de este consejo asesor será clave para hacer frente al PP. Acusó así al actual Gobierno gallego de estar instalado «na rutina, na propaganda e na desidia».

Ante las políticas de los populares, Pontón avanzó que una de sus grandes prioridades como futura presidenta de la Xunta será «poñer o país a producir» e «impulsar unha gran transformación económica que deixe atrás o declive que vive Galiza cos gobernos do PP». Le puso datos a esta decadencia, con la caída demográfica, la emigración de los jóvenes o la caída de trece puntos en el índice de producción industrial. «O PP non xera confianza no empresariado, que non aposta por investir aquí a pesar das posibilidades que temos», lamentó tras presidir la mesa de asesores, pero dijo estar «convencida» de que los nacionalistas serán capaces de «darlle a volta a situación» con políticas «realistas e viables».