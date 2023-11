Besteiro asegura que el Gobierno será «100 % galego», al margen de si habrá o no ministros del PSdeG

Paco Rodríguez

El candidato del PSdeG a la Xunta y diputado en el Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró esta mañana que el próximo Gobierno que anuncie el presidente Pedro Sánchez será «100 % galego» al margen de la procedencia de los ministros. «Nesas primeiras actuacións (del Ejecutivo) vai estar Galicia moi presente e iso vai poñer moi nerviosos a algúns», dijo Besteiro, refiriéndose «fundamentalmente ao Partido Popular», que se centrará en «cómo poder confrontar» y no en tratar de contribuir. «Aínda non sabemos se o señor Rueda quere que se vaia reducir a débeda pública», añadió en relación a la condonación de deuda anunciada por Sánchez en el Congreso durante la sesión de investidura y que recoge el acuerdo entre BNG y PSOE.

El diputado socialista en el Congreso no quiso avanzar si habrá o no miembros del PSdeG en el futuro Gobierno, donde el compostelano José Miñones mantiene por ahora la cartera de Sanidad. Será algo que se sabrá «nos próximos días», y a lo que el secretario xeral de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, restó importancia. «O prioritario non é tanto ter unha persoa senón que as políticas que se fagan dende os ministerios sexan de compromiso co país», respondió a su lado durante una intervención con los medios tras mantener un encuentro con representantes de la Mesa para o Desenvolvemento Renovable e Industrial de Galicia, a la que acudió el eurodiputado Nicolás González Casares. «Eu creo que cambiaría catro ministros galegos por políticas de compromiso do Goberno de España con Galicia», añadió.

En cuanto a si él mismo forma parte de esas quinielas para entrar en el nuevo gabinete del presidente, Formoso aseguró tener el teléfono «sempre operativo» para Sánchez, quien afirmó que estará «moi implicado» con Galicia en los próximos meses.

«La España autonómica y el Estado de derecho que se quieren cargar tienen resortes para defenderse», dice Rueda tras la investidura de Sánchez Xosé Gago

Rueda y el baile de La Yenka

«Leva xogando para atrás e para adiante coa convocatoria das eleccións autonómicas... A nós danos igual, temos o mellor candidato posible», zanjó el líder del PSdeG sobre la fecha de los comicios gallegos que se celebrarán el próximo año. Formoso acusó al presidente gallego de «facer o baile da Yenka» con la convocatoria, después de que Alfonso Rueda apuntase horas antes que «estaría bien» hacerlas coincidir con las del País Vasco, si bien consideró que no será esto «fundamental» a la hora de tomar la decisión. «Fai o baile da Yenka porque un día é unha cousa e, outro, a contraria», lamentó.

Sobre Besteiro, añadió el secretario xeral, destacó que será un candidato que «vai ilusionar a un país que ten asumida a desmoralización por sistema».