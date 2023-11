El bus de las cañas gratis con Alfonso Rueda se queda sin permiso para estar el domingo en Castro Caldelas

El presidente del PP, Alfonso Rueda, con el bus de «Galicia non para!» en el concello de Cuntis.

Los vecinos de Castro Caldelas que albergasen la esperanza de tomarse una caña -sin alcohol- este domingo con el presidente del PP y de la Xunta, Alfonso Rueda, van a quedarse con las ganas. El PP ha denunciado que la alcaldesa, la socialista Sara Inés Vega (en funciones), ha comunicado de forma verbal a la empresa responsable de la campaña «Galicia non para!» que no va a autorizar la ocupación de la vía pública. La regidora, según el PP, no ha remitido respuesta por escrito, pero el silencio administrativo en estos trámites tiene efecto desestimatorio. Para los populares, lo ocurrido demuestra el «medo, nerviosismo» y la «idea moi alonxada do verdadeiro significado da democracia» del PSdeG por «impedir que un dirixente político do PP tome contacto coa realidade» de los gallegos.

La regidora justifica su decisión asegurando que en el espacio solicitado por el PP, la praza do Prado, «hai outras cousas previstas» este fin de semana. Y recuerda que no se pueden hacer actos de campaña ni poner cartelería de carácter electoral hasta después del día 26, cuando se repetirán las municipales en ese municipio. En esas circunstancias, «é ético poñer un bus de dúas plantas e dúas carpas con consumicións gratis? Parece mentira que o presidente da Xunta se preste a este xogos», criticó. La regidora subrayó que los populares y cualquier otro que quiera hacer una actividad en el concello puede ir «cando desexe», incluso para hacer actos electorales, pero en el período que esté permitido.

Pese a esa limitación defendida por la regidora, la ejecutiva provincial del PSdeG-PSOE de Ourense se celebrará mañana sábado en Castro Caldelas, en el número 6 de la Praza da Torre. La convocatoria de esa asamblea fue enviada a la prensa este mismo viernes por la tarde.

La actividad del PP consiste en un autobús clásico, pintado con los colores del partido y equipado como una food truck, en el que se sirven cañas. Los vecinos las pueden degustar de forma gratuita mientras charlan con el presidente del PP. Rueda será el candidato de los populares en las próximas elecciones autonómicas, pero no se presentó a ningún cargo en las municipales.

La campaña arrancó el 1 de octubre en Bandeira (Silleda), gobernada por el socialista Manuel Cuíña. En las semanas siguientes, el bus pasó por Portomarín, Porto do Son, Bande, Cuntis, Malpica, Sober y Ames, este último un feudo del PSdeG. Los populares señalaron que en todos ellos obtuvieron sin problemas el permiso.