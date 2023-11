Xunta y diputaciones condicionan la vuelta a la negociación a que los bomberos comarcales se comprometan a desconvocar la huelga

Bomberos comarcales protestando ante la Diputación de Ourense el 23 de octubre Miguel Villar

Los bomberos comarcales llevan este viernes sus protestas ante el edificio de la Xunta en San Caetano. A lo largo del mes de octubre se manifestaron ante las cuatro diputaciones provinciales, con algunas jornadas en las que la tensión fue realmente alta. Este viernes regresan a la capital gallega, donde ya se concentraron en julio. Ahora, en esta segunda protesta en Santiago, el paro lleva ya convocado 155 días. Más de cinco meses. Sigue sin secundarlo ningún bombero, pero mantienen la medida de presión de no hacer horas extras para cubrir bajas o permisos. Suficiente para provocar cierres de parques semana sí, semana también.

El conflicto continúa enquistado. Sobre la mesa hay, desde mediados de julio, una propuesta de convenio por parte de los trabajadores. Las peticiones son importantes. Por ejemplo, que el mínimo de profesionales por turno sea de cuatro o cinco personas, en lugar de las tres actuales. También proponen unificar las retribuciones en los 24 parques existentes, colocando el salario más bajo en 32.000 euros anuales, ampliables con complementos. Actualmente, aunque las cifras varían según la provincia, el sueldo bruto de un bombero sin antigüedad se mueve entre los 22.000 y los 24.000 euros. Otra de las propuestas es pasar de las 1.800 horas al año que trabajan actualmente, el máximo legal, a las 1.650 horas anuales de los empleados públicos. Dado que trabajan en jornadas de 24 horas, eso supondría pasar de acudir al parque 75 días al año, a hacerlo 60. El resto de horas se harían de manera voluntaria, a cambio de 400 euros al mes.

Por parte de la Administración, sobre esa misma mesa hay una carta, fechada el 26 de octubre, en la que se dice que la propuesta presentada «non é viable nin económica nin xuridicamente» y que «a materialización e implementación das previsións contidas nesa proposta invalidarían a xustificación do cambio de modelo de xestión acordado no seu día». Los parques comarcales de las cuatro provincias han ido pasando en los últimos cuatro años de la gestión indirecta a través de empresas privadas, a una gestión directa mediante consorcios compuestos por Xunta y diputaciones.

Sin reunirse desde septiembre

Ambas partes llevan sin reunirse desde el 25 de septiembre. Entonces pactaron un nuevo encuentro para el 9 de octubre, pero los representes de la Administración anularon su asistencia la tarde anterior, alegando la falta de unos informes sobre la viabilidad de la propuesta. Desde entonces, las partes implicadas no han vuelto a verse las caras para negociar. Aunque Xunta y diputaciones conminaron a los bomberos a volver al diálogo tras las manifestaciones de octubre, y apuntaron que «sería oportuno reconfigurar el modelo de reunións de negociación», no ha habido ningún encuentro desde entonces.

«Logo da carta, convocámolos dúas veces. A primeira xa para o seguinte luns. Non apareceron, nin declinaron vir. Marcamos outra reunión para o xoves. Só aparecimos nós. E aínda lles dixemos que puxeran eles data, pero non nos convocaron. Nós estamos dispostos a ir onde e cando eles nos pidan: sexa domingo, noite... Alí imos estar», asegura Ángel Moldes, presidente del comité de huelga.

Desde la Administración, sin embargo, insisten en su voluntad negociadora. Pero apuntan a la complicada situación que están generando las medidas de presión tomadas por los bomberos. «Os parques están pechando como consecuencia da folga e do elevado absentismo laboral, que fai imposible o cumprimento dos servizos mínimos. Isto non sucedeu en 20 anos, parécenos moi grave e dunha gran irresponsabilidade por parte dos traballadores e dos seus representantes sindicais. Este non é o marco idóneo para reiniciar o diálogo», dicen Xunta y diputaciones, que ponen condiciones para retomar las conversaciones: «Seguimos abertos ao diálogo sempre e cando se comprometan a desconvocar a folga e teñamos unha nova proposta para continuar coas negociacións».

La Administración quiere una nueva propuesta

Desde el comité de huelga insisten en que, para presentar una nueva propuesta, deben conocer cuáles son las cuestiones que no les cuadran a los consorcios: «Estamos dispostos a negociar os puntos que non lles gusten, pero non temos nin idea de cales son. Se ninguén se senta con nós para falar do que non lles vale, que novo convenio lles imos mandar?», apunta Moldes.

Que las pretensiones económicas son un escollo es evidente. «Tanto para Xunta como para as catro deputacións provinciais son completamente inasumibles as peticións do comité de folga», insisten desde los consorcios. Desde los entes provinciales apuntan que materializar las pretensiones de los bomberos haría que dejasen de cumplirse las condiciones que llevaron a asumir la gestión directa de los parques: hacer la prestación del servicio más eficiente y sostenible económicamente.

Desde el comité de huelga inciden en que su propuesta no es inamovible. «O que hai que facer é negociar unha relación de postos de traballo (RPT) que valore cada un de maneira axeitada. O noso compromiso é aceptar a masa salarial que saia desa RPT que negociemos, porque vir, vimos duns salarios ridículos. A limitación presupostaria que poidan ter entendémola, pero para iso está a mesa, para negociar incluso cómo e cando se producirían eses incrementos», dice Moldes, que cree que la inminente convocatoria de elecciones autonómicas no está favoreciendo una actitud dialogante por parte de las Administraciones.

A la espera de que se retomen las conversaciones, la agenda de los bomberos en huelga pasa por la manifestación de este viernes en Santiago, que discurrirá de San Caetano hasta la Praza do Obradoiro, y por celebrar la asamblea extraordinaria de trabajadores convocada para el próximo lunes. «Con toda probabilidade, se Xunta e Deputacións non dan mostras de retomar o diálogo, as medidas de presión sindical terán que subir a un grao máis preocupante», han advertido.