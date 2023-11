El acusado del crimen de Oza-Cesuras narra que persiguió a la víctima: «La vi tirada en el suelo y después Paolo me dio una pistola»

CESAR QUIAN

Alberto Serrano, el único acusado por el supuesto asesinato de Cristina Núñez el 15 de enero del 2021 en Oza-Cesuras, declaró este jueves en el juicio que celebra contra él la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Habló firme, sin titubeos, e incluso presentó una actitud chulesca. «Es que no me deja acabar», propinó a la fiscala, entre otros reproches. Culpó del crimen a un viejo amigo llamado Paolo, al que ya se había mencionado en el primer día de la vista oral, celebrada con Tribunal del Jurado.

El hombre de 52 años relató que el día del crimen fue a un narcopiso de Meicende donde solía comprar estupefacientes, ya que, según dijo, se drogaba habitualmente. «Yo consumía más de mi sueldo en droga», aseguró el camionero. Narró que mientras estaba en el inmueble llegó su amigo Paolo, que era, al parecer, otro habitual comprador. Ambos hablaron de ir a robar, una actividad delictiva que Alberto practicaba con frecuencia, aunque normalmente lo hacía en naves, gasolineras o en comercios mediante técnicas de alunizaje. Nunca lo había hecho en una casa, pero ese día decidió hacerlo para ganar dinero más fácil. El acusado admitió que fue él quien decidió ir a la vivienda de Cristina Núñez y su marido en Porzomillos, ya que conocía al varón de la casa porque trabajaba con su mujer. «Y sabía que no había nadie en casa», apuntó.

Entonces, según su relato, cuando los dos estaban llegando a su destino vieron a una mujer. Era Cristina, pero dijo que no la reconoció a pesar de que ella —como apuntó la acusación particular— tenía rasgos muy singulares, ya que medía casi un metro ochenta y era pelirroja. Les preguntó si buscaban algo. «Me quedé parado pero Paolo empezó a correr hacia ella», aseguró el encausado, que añadió que en ese momento la mujer se metió en la casa a toda prisa. Y a él le salió seguirla —así lo dijo— por si ella avisaba a la policía. Había una ventana al lado de la puerta. «Al llegar cogí una piedra o una baldosa rota y llamé a la ventana, se rompió, metí la mano y abrí la puerta», contó.

A partir de ahí, narró una persecución de película. «Ella subió las escaleras y la seguí. Escuché que se cerraba una puerta y al llegar al piso de arriba abrí la puerta que esaba cerrada. Era un cuarto de baño y estaba la ventana abierta», indicó. «Entonces salí por la ventana y fui al tejado. En ese momento, escuché frente a mí un grito de "¡Ayuda!" y ella empezó a correr hasta la zona más baja del tejado», remarcó, antes de contar cómo se hizo daño en la pierna y en las manos mientras se acercó hasta la esquina del tejado a cuatro patas —tenía múltiples lesiones—. «Llegué al borde del tejado y vi a Cristina en el suelo tirada boca abajo pero antes escuché un petardazo», relató Alberto, quien aseguró que en ese momento no asoció el ruido con un disparo, pues lo definió como un «golpe seco» y pensó que había sido una caída de tejas.

Los forenses confirman la presencia de ADN del acusado del crimen de Oza-Cesuras en la pistola homicida LA VOZ

Continuó su declaración narrando que él en ese momento estaba preocupado por su propio estado de salud porque se encontraba mal y pesaba «cien kilos». «Cuando salí de la finca me caí, miré para abajo y vi a los vecinos. Les pedí ayuda, les dije que llamasen a una ambulancia y no me hicieron caso», destacó. Luego escuchó un silbido. «Me giré y era Paolo. Me arrastró entre los matorrales a una zona de zarzas. Me pidió que me sacara el chaleco y me dijo "toma, aguanta" y me dio el arma y la cogí. Fue la primera vez que vi la pistola», aseguró. Según su relato, se cambiaron la ropa —lo que daría una explicación al hecho de que el arma tenga su ADN y haya fibras de la ropa en la víctima— y Paolo metió el chaleco, la pistola y más cosas en una bolsa azul. «Me dijo espera aquí y cuando pase la movida esta vuelvo a por ti y se fue. Me quedé en shock», sostuvo el procesado. Lo siguiente que pasó, según su declaración, fue que se quedó tumbado y llegó la Guardia Civil. «Escuché "mataste a la chica"», señaló.

A las preguntas de los letrados, Serrano respondió que cuando lo detuvieron no identificó a Paolo —al que también llamó «El Portu»— «por miedo» a que este hombre le hiciera algo a su familia. «Él estaba fuera y yo preso», argumentó el acusado y único detenido por el crimen, que negó haberle propinado amenazas al marido de Cristina, pero reconoció que había dejado a su pareja porque lo había pillado chateando con él.

Los forenses vieron pólvora en el chaleco

Durante la sesión de este jueves también declararon varios peritos, que matizaron que la huella encontrada en el cadáver —cuyo origen no fue identificado— no corresponde con una pisada, sino con una marca de alguna otra cuestión. También han detallado que había restos de pólvora en el arma y el chaleco reflectante, pero no en las manos —lo que vinculan con un lavado en el hospital cuando recibió atención médica— ni la ropa —incluida la sudadera que supuestamente portaba el autor y que luego le pasó al acusado—.

La Fiscalía pide para Alberto Serrano 28 años de prisión por asesinato y tenencia ilícita de armas, la acusación particular solicita prisión permanente revisable y la defensa reclama una condena por el robo en grado de tentativa, de hasta tres años.