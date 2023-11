El cartero llama hasta cinco veces... pero no siempre le abren

Juan Rodeiro, cartero en Ferrol, cruzando la calle para empezar el reparto JOSE PARDO

Nueve y veinticinco de la mañana. El cielo amenaza lluvia sobre el barrio de O Inferniño, en Ferrol. Juan Rodeiro se baja del bus urbano que le deja a pocos metros de donde comienza su ruta de reparto. Desde hace un par de semanas es el nuevo cartero de la zona. Todavía no la conoce tan a fondo como para permitirse hacer una pausa para el café con la tranquilidad de saber que completará a tiempo el recorrido, pero sí empieza a cogerle el truco. «Ya voy sabiendo qué telefonillos no funcionan, en qué pisos me abren, o qué locales recogen los paquetes de los vecinos cuando no están en casa», explica sonriente.

Esos conocimientos, que solo dan los días recorriendo portales, son más importantes de lo que parece. Porque dejar una carta en un buzón no es tan fácil como timbrar y darse a conocer. Lo comprobamos en el primer edificio al que llama Juan. Presiona el telefonillo. Unos segundos después alguien contesta. «Cartero, buenos días». La comunicación se corta. Pero el portal no se abre. Juan prueba en otro piso. También descuelgan. «Cartero». La puerta sigue cerrada. «Pasa más de lo que parece», confiesa con una sonrisa. Entre quienes no están en casa, quienes no atienden al telefonillo y quienes pese a contestar no abren, acceder a los buzones puede ser una odisea. «Si al final no te abren, lo intentas dos días más. Si al tercero no puedes entrar, se deja un aviso en el portal con los vecinos que tienen correspondencia, para que vayan a recogerla a la oficina», explica.

De los cinco primeros portales de su ruta, dos no llegan a abrirse. En otro, lo consigue al quinto intento. En muchos casos, tarda más en conseguir entrar al portal que en repartir las cartas que lleva. «Con tanta historia rara, hay gente que incluso desconfía. Me han llegado a preguntar ‘‘¿Pero eres el cartero de verdad?''», cuenta divertido.

Charlas con quienes viven solos

Fuera de eso, asegura que la gente es agradable, y que tratar con ella es una de las mejores cosas de su oficio. «Algunos me preguntan por la cartera de antes, y al saber que ahora me encargo yo, me dan la enhorabuena. Quienes más charla te dan son las personas mayores. Hay mucha gente que vive sola, y cuando llegas tú a entregarles algo, para ellos es una oportunidad de hablar con alguien», revela.

En el otro lado, el de los contras, lo más complicado de su trabajo es lidiar con el mal tiempo, especialmente repartir con lluvia. Lo sabe bien, porque se ha estrenado en plena cadena de borrascas. «Aún así, fui librando bastante, porque la cosa iba a chaparrones, y podía parar un poco en algún portal. Es peor cuando es lluvia continuada», cuenta, sin parar de empujar su carrito calle arriba. La suya es una actividad físicamente exigente. Él no tiene que buscar tiempo para hacer los famosos 10.000 pasos de una vida saludable. «Lo peor de mi zona es que hay muchos pisos antiguos sin ascensor, así que hay que subir bastantes escaleras», dice.

JOSE PARDO

De momento, su cuerpo aguanta de sobra el ritmo. Juan tiene 38 años, y es una de las 431 personas que a finales de octubre se incorporaron a un puesto fijo de Correos en Galicia. No es su primera vez trabajando para la empresa pública, pero sí la primera en la que es el cartero oficial de una zona: «En el 2012 estaba estudiando y me apunté a la bolsa de empleo, así que ya tenía experiencia. Trabajé en reparto y también como agente de clasificación en Santiago». Esos méritos y la buena nota que logró en las oposiciones de mayo le han permitido conseguir plaza en su propia ciudad. «El mismo día del examen tuve claro que la nota me daba para entrar, pero conseguir destino definitivo en donde vivo es un lujo, una alegría», recuerda.

Facturas y publicidad

El otro lujo, para él, es el horario. Su jornada empieza temprano, a las siete de la mañana en la oficina central de Ferrol, porque antes de salir a repartir, tiene que organizar el material: «La organización es la mitad del trabajo, o más. Si no ordenas bien las entregas, no te da tiempo a cubrir la ruta», explica. Por suerte, ya no tiene que pegarse con letras de médico ilegibles. Y es que las cartas manuscritas son una especie en vías de extinción: «En Navidad alguna llega, pero cada vez menos. Lo que yo reparto son básicamente facturas y publicidad. Y luego notificaciones y algún paquete pequeño».

Su día de trabajo termina a las dos y media. «Me queda toda la tarde libre para leer, que es lo que me gusta a mí, y para cualquier otra actividad. Y cuando llega el viernes, sabes que tienes el sábado y el domingo libres. Está claro que es una ventaja», explica feliz. Para Juan, los años de sustituciones y los meses preparando la oposición, han dado sus frutos.