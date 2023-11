Los perceptores de ayudas de dependencia en Galicia todavía no cobran la subida aprobada en julio por el Gobierno central

Imagen de archivo de una persona dependiente SANDRA ALONSO

Marité Martínez percibe cada mes un ayuda de 426 euros para el cuidado de su hija, que tiene reconocido el grado III de dependencia. A mediados de julio, el Gobierno central aprobó y publicó en el BOE una subida de todas las prestaciones para los dependientes. En el caso de Marité, la libranza que debe percibir pasa a 455 euros, 29 más. Pero ha llegado noviembre, y sigue cobrando 426 euros. «Al pasar tantos meses, las familias hemos empezado a hablar unas con otras. Y resulta que nadie ha cobrado la subida», explica esta mujer.

Algunos afectados han llamado a la Xunta para preguntar qué sucede, ya que es la Administración autonómica la que se encarga de pagar las ayudas a la dependencia. La explicación que han obtenido es que, efectivamente, tienen derecho a una subida desde el mes de agosto, pero aún no se está pagando porque para hacerlo hay que modificar la normativa gallega, adaptándola a los cambios aprobados en Madrid. Cuando se haga, indican, el cobro de las nuevas cantidades será automático, sin que el perceptor tenga que solicitarlo ni hacer ningún trámite. Además, se percibirán de manera retroactiva los atrasos acumulados desde el verano.

«A mí me han dicho que vuelva a llamar a finales de mes, a ver si ya está solucionado. Pero no lo entiendo, ¿si salió en el BOE en julio por qué tardan tanto?», se queja Marité, aunque reconoce que el alza de menos de 30 euros tampoco marcará una diferencia en su día a día. El incremento sí puede ser más importante para las alrededor de 60.000 personas en toda España que cobran menos de cien euros al mes, porque la subida aprobada incluye que ninguna prestación quede por debajo de esa cantidad. Muchos de ellos siguen esperando, porque la gallega no es la única comunidad que aún no ha adaptado su normativa.

Desde la Consellería de Política Social confirman que en Galicia todavía no se han actualizado los importes: «Estase a traballar na normativa para que se materialice o antes posible», indican, y avanzan que «proximamente» se publicará la orden que incluirá tanto esa subida como las nuevas prestaciones aprobadas por la Xunta: el Bono Coidado no Fogar y el complemento al Bono Residencia.

La tardanza la achacan a que el Gobierno central aprobó la subida sin aviso previo a las comunidades y sin financiación, pese a que implicaba cambios en la normativa autonómica, en las aplicaciones informáticas para el pago y buscar el crédito necesario para cubrir los nuevos importes. Con todo, insisten en que las cuantías pendientes llegarán a los beneficiarios «en canto sexa posible».