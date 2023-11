Estructura, coordinación y medios, las claves para atender las emergencias

De izquierda a derecha: Marcos Araújo, gerente de la Axega; Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior; Oliva García, responsable de Protección Civil de Bergondo; y Javier Caínzos, alcalde de Curtis; fotografiados en la sede de La Voz Gonzalo Barral

Solo el fin de semana pasado, en tres días de intensa borrasca, eso sí, el 112 Galicia recibió 15.000 llamadas y atendió más de 1.500 incidencias. Los distintos equipos de emergencias recorrieron la comunidad, para tratar de minimizar los efectos del temporal en la vida diaria de los gallegos. Bomberos, Protección Civil, grupos de emergencia supramunicipales (GES), cuerpos y fuerzas de seguridad... Todos coordinados lograron, en buena medida, evitar el caos.

Hace no tantos años, eso hubiera sido mucho más difícil. «A principios de los 2000 el sistema de emergencias en Galicia era muy limitado. Prácticamente solo había servicios profesionales en las siete ciudades. Así que desde la Xunta nos planteamos cómo tener a todos los gallegos bien atendidos, y configuramos un modelo de atención a las emergencias. Se crearon los consorcios de bomberos, los GES y se reforzó algo que siempre tuvimos y que era ejemplar en sus intervenciones: las agrupaciones de Protección Civil», cuenta Santiago Villanueva, director xeral de Emerxencias e Interior.

Para coordinar todo ese sistema, se creó además la Axencia Galega de Emerxencias, más conocida como Axega. «Desde aquí nos preocupamos de ver y valorar todos los riesgos que podemos tener en el día a día, y dar las alertas a los distintos grupos para que estén prevenidos. También atendemos las llamadas al 112 y trasladamos las necesidades a los distintos grupos operativos. Repartimos el juego alrededor del territorio, coordinando a los equipos para dar respuesta a esas situaciones de emergencia», explica Marcos Araújo, gerente de la Axega. El objetivo es atender a cualquier gallego o visitante que lo necesite, en cualquier lugar de Galicia, y hacerlo reduciendo lo más posible los tiempos de respuesta.

«No hay nada más prioritario que atender una emergencia», incide Javier Caínzos, alcalde de Curtis, municipio sede de uno de los 33 GES que existen en Galicia. Un servicio «básico», aunque no esté contemplado de ese modo en la Ley de Bases del Régimen Local, resalta el regidor, sin el que sería imposible resolver problemas que sufren directamente los vecinos, como carreteras cortadas, casas sin luz o inundaciones. Y que para ser cumplido, insiste, necesita la colaboración de todas las Administraciones. En ese sentido, Caínzos hace un llamamiento a las diputaciones provinciales para que se comprometan más: «Tienen que echar el resto para completar las necesidades de medios, infraestructuras e incluso personal que cubrimos entre algunos concellos y la Administración autonómica».

De los concellos dependen, precisamente, las 235 agrupaciones de Protección Civil, grupos de voluntarios muy preparados que complementan a los equipos profesionales de emergencias. Algunos llevan ya más de cuarenta años funcionando. «Entre nuestros voluntarios tenemos guardias civiles, médicos, enfermeras, bomberos... Todos muy comprometidos, aunque haya que compaginar esto con el trabajo de cada uno», explica Oliva García, responsable de Protección Civil de Bergondo. «Son voluntarios, pero su trabajo es de auténticos profesionales», destaca Villanueva.

Un sistema, en definitiva, con muchos actores distintos, cuyo éxito reside en buena medida «en la coordinación y la toma de decisiones, gracias a contar todos con toda la información», destaca el gerente de la Axega.

Estructura, medios y coordinación. Tres patas que en Galicia están claras y funcionan, afirma el director xeral: «Los gallegos pueden sentirse seguros».

26 millones en material para Protección Civil desde el 2015

«Somos la comunidad con la mejor Protección Civil, tanto en personal como en medios», proclama el director xeral de Emerxencias. Algo que tampoco duda Oliva García, que además de su papel de coordinación en Bergondo, es secretaria de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Protección Civil de España: «Tenemos recursos que están copiándonos en otras comunidades y una formación exquisita a través de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) con más de 180 cursos. Somos un ejemplo a seguir», asegura. Y dice que a nivel de logística y medios, las agrupaciones gallegas están prácticamente cubiertas, después de que la Xunta haya dedicado 26 millones de euros desde el 2015 a proveer de material a estos grupos. Todos cuentan ya con vehículo, pero también se les ha ido surtiendo de otros recursos como camiones de intervención, carpas, remolques de emergencias o equipos de excarcelación, en función de las necesidades de cada uno.

¿Cuáles son entonces las necesidades? García apunta a una actualización de la legislación, algo «obsoleta», porque el decreto que regula estas agrupaciones es del año 2000. Pero la gran dificultad está en encontrar relevo para los voluntarios entre las nuevas generaciones: «Ahora hay muchas entidades sociales donde prestar ayuda, mientras que la colaboración con Protección Civil no entiende de horarios. Además, hace treinta años si no te implicabas y ayudabas, como no había alternativas para atender las emergencias, los vecinos quedaban descubiertos, y eso te hacía implicarte más», explica Oliva García.

Apostar por la tecnología

La inversión en las emergencias se extiende al resto de los equipos implicados. Estar al día es fundamental. «La tecnología se está incorporando cada vez más. El material es cada vez más avanzado, y en muchos casos costoso, pero hay que ir hacia el futuro. Por ejemplo, con los drones, o buscando la coordinación en línea en tiempo real. También hay que incorporar la inteligencia artificial. Las inversiones que hacemos en la Axega, por ejemplo, van en esa línea, en aplicar toda esa innovación en beneficio de los ciudadanos y de la atención a las distintas incidencias», explica Santiago Villanueva.

Desde la agencia, Marcos Araújo confirma esa apuesta por implementar nuevas tecnologías para que la población esté cada vez más protegida: «El año pasado implantamos la localización directa a través de la llamada, que nos permite mandar los equipos al punto exacto. También estamos incorporando la posibilidad de dar avisos masivos a la población. Y tenemos proyectos para la aplicación de la tecnología 5G en grandes eventos, además de estar haciendo pruebas para poder trasladar a todos los equipos que intervienen en una emergencia imagen en tiempo real», enumera a modo de ejemplo.