El PSdeG anuncia una convención autonómica abierta a la sociedad, dentro de su «proceso de escoita» de cara a las elecciones

Reunión de la Comisión Executiva Nacional del PSdeG de este sábado

El candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado la celebración de una convención autonómica política abierta los días 16 y 17 de diciembre enmarcada en su «proceso de escoita» de cara a las elecciones gallegas. Así lo ha declarado este sábado en rueda de prensa tras la Comisión Executiva Nacional del PSdeG.

En la convención se reunirán más de 1.000 participantes, de los cuales 600 son miembros del partido y 400 pertenecientes a instituciones, entidades, colectivos, personas individuales y profesionales. El PSdeG aspira a que de ese encuentro abierto salga el proyecto de una Galicia «plural e orgullosa do que é».

Besteiro ha asegurado que «toda a sociedade galega» estará representada en ese proceso de «interiorizar e escoitar» esas demandas y necesidades, para integrarlas en la programación política para los próximos meses.

Además, ha señalado que el partido abrirá un canal directo con la ciudadanía, previa a la convención, para que «todos se sintan incluídos».

«Atrévome a dicir que esa convención recollerá unha mensaxe política na que se verá reflectida a Galicia do futuro que os socialistas queremos, unha Galicia emprendedora, aberta plural, sustentable e sobre todo, orgullosa do que somos e do que podemos facer», ha sentenciado el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta.