El PP gallego califica el pacto entre PSOE y Junts como propio de un «réxime autoritario»

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, alertó esta mañana sobre acuerdo de investidura sellado entre el PSOE y Junts, que cree «máis propio dun réxime autoritario» que de uno en democracia. La número dos de los populares gallegos advirtió que la división de poderes «está en risco» tras los «pactos de vergoña» con el independentismo catalán que pretenden, además, «amnistiar a terroristas».

La diputada popular denunció que la igualdad de los españoles «salta polos aires», de forma que Galicia y el resto de territorios «perden», ya que se opta, a su parecer, por «perdoar 450.000 millones a unha comunidade e nada ao resto». «A Sánchez só lle interese o sillón na Moncloa», agregó Prado en una intervención donde acusó a los socialistas y a sus socios de llevar a España «a unha nova fase» donde se normalizan cuestiones como «amnistiar a terroristas» o «convocar referendos de independencia».

Entre esos socios se refirió a los propios socialistas gallegos, al BNG y a Sumar, un «benplácito» que los populares, aseguró, no pueden consentir. Señaló que los nacionalistas están «encantados» de sentarse en la «mesma mesa» que Junts, ERC y Bildu por ser también un partido independentista y que lleva «nas súas veas o seu radicalismo».

Se refirió así a la renuncia de Bieito Lobeira como responsable de organización, lo que atribuyó al «amor a Sánchez e non a Galicia» que siente la actual cúpula del partido y que «apartaron» al histórico dirigente. «Grandes defensores dese radicalismo», continuó sobre Lobeira, «empezan a baixarse do barco de Ana Pontón porque están fartos de tanto amor a Sánchez e desamor a Galicia». También recordó que el Movemento Arredista, integrado en el Bloque, se opuso a volver a pactar con Sánchez. «A deputada Noa Presas [miembro del colectivo] tamén revelouse. O BNG está completamente dividido: uns con Sánchez e outros con Galicia. O BNG ten pasado, pero non futuro», concluyó.

Prado apuntó a Yolanda Díaz, líder de Sumar, a quien acusó de «ir de galega» sin llegar a elevar nunca la voz para defender a Galicia. En cuanto al PSdeG, criticó que el partido no crea ya en el «constitucionalismo» y se limite ahora a «practicar o sanchismo». «Así de baixo caeron», zanjó.

La secretaria general del PPdeG animó así a todos los gallegos a participar en las protestas organizadas por su partido el domingo al mediodía en las capitales de provincia para mostrar el rechazo a la amnistía y «reivindicar a igualdade de todos os españois».