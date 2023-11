Alfonso Rueda: «O PSOE renuncia a que en España volva haber igualdade»

Sandra Alonso

«Os independentistas consiguen todo o que querían e Sánchez consigue o único que quería, seguir no poder». Así ha resumido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el acuerdo entre el PSOE y JuntsxCat para que los independentistas catalanes apoyen con sus siete votos la investidura del candidato socialista a la presidencia del Gobierno.

Rueda habló en su habitual comparecencia tras el Consello de la Xunta, cuando el acuerdo se acababa de conocer y Carles Puigdemont, líder de Junts y prófugo de la justicia, aún no había dado su versión del acuerdo. Por lo tanto, anunció que hará una valoración más amplia cuando se conozcan los detalles, ya que el representante socialista —Santos Cerdán— ha evitado entrar en ellos, «e non me extraña», remachó Rueda.

El presidente de la Xunta ha señalado que con el pacto «da a impresión de que o PSOE renuncia a que en España volva a haber igualdade». Entre las cesiones a los independentistas, Rueda destacó la posibilidad de que se celebre un referendo de independencia en Cataluña, la presencia de un mediador internacional, la amnistía o que esa comunidad quede exenta de la caja común de las comunidades.

Sobre ese último punto, y la posibilidad de que Galicia también solicite salir de la hacienda común dada su singularidad histórica, Rueda ha advertido que la decisión del Gobierno desencadenará la creación de «dúas españas que camiñen por separado».

El presidente también fue preguntado por la condonación de la deuda a Cataluña y el compromiso de medidas «análogas» para Galicia recogido en el pacto de investidura PSOE-BNG.

Rueda afirmó que se trata solo de «un acordo entre partidos» y recordó que «a Xunta non se dirixiu ninguén». Consideró que si la propuesta fuese seria iría dirigida al Gobierno gallego, y subrayó que lo que conviene a Cataluña «igual non nos convén a nós».

Cabe recordar que esa comunidad debe al Estado más de 75.000 millones, de ahí que la condonación del 20 % del crédito vaya a traducirse en el perdón de 15.000 millones -una cifra que supera el presupuesto anual de la Xunta- más 1.300 millones en intereses. Pero Galicia, recordó Rueda, tiene una deuda con el Estado que no llega a 3.000 millones, por lo que el 20 % supondría 600 millones, una cantidad mucho menor para las arcas autonómicas, tanto en términos absolutos como de reparto por habitante -2.099 euros por catalán frente a 222 euros por cada gallego-.

El presidente recordó además que el grueso de los artículos del pacto PSOE-BNG ya figuraban en el acuerdo que ambos partidos firmaron en el 2020, que en su mayor parte no se materializó.