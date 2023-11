El BNG también reestructura el área municipal y sitúa a Lois Pérez Castrillo como sustituto de Carme da Silva

Lois Pérez Castrillo, a la derecha, junto a Pontón y el líder del BNG de Vigo, Xabier Pérez Igrexas, en el 2019. M.MORALEJO

La marcha de Bieito Lobeira como responsable de organización, labor que compartía con Lucía López, se produjo ya en el mes de septiembre, pero no trascendió hasta que este lo comunicó este miércoles. Desde el Bloque apuntan que este tipo de reestructuraciones orgánicas no son comunicadas a nivel externo, a pesar del largo recorrido de Lobeira en la formación nacionalista. Así lo expuso este jueves la portavoz nacional, Ana Pontón, en un acto junto a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado Néstor Rego, para desgranar las claves del acuerdo de investidura firmado con el PSOE. «É unha reestructuración interna que tiñamos pensado e non lle damos maior trascendencia», respondió sobre el silencio estos dos últimos meses desde que tomó la decisión personal de abandonar su cargo. De hecho, la de Lobeira no fue la única sustitución que hizo el Bloque.

La actual senadora por designación autonómica, Carme da Silva, ha dejado de ser la responsable del área municipal después de asumir su acta en la Cámara Alta. Da Silva, concejala en Pontevedra durante casi 25 años, fue coordinadora de campaña en las últimas municipales y candidata por esta provincia al Congreso en las generales de julio, si bien no obtuvo representación.

Le sustituirá quien fue alcalde de Vigo entre 1999 y 2003, Lois Pérez Castrillo, que desde hace dos años forma parte de la Executiva Nacional. A pesar de este relevo, la actual senadora del Bloque continúa en la dirección del partido, al igual que Bieito Lobeira. Fuentes del BNG explican que la salida de este último lleva ya un tiempo gestándose. Desde el 2021 repartía las labores de organización con Lucía López, quien ha ido ganando peso en los últimos meses. Así, la actual responsable de este ámbito fue hace justo un año la encargada de presentar la campaña Facer valer Galiza, con la que los nacionalistas presentaron sus alternativas contra la inflación y la crisis energética, con manifestación incluida en diciembre en Santiago.