Besteiro celebra el acuerdo con Junts: «É un moi bo día para España e para Galicia»

EFE | eliseo trigo

El candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, hizo este mediodía «unha lectura moi positiva» del acuerdo alcanzado entre su partido y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez, lo que implicará la formación de un nuevo Gobierno que «continúe a liña dos últimos catro anos». Según el diputado socialista en el Congreso por Lugo, el pacto convierte este día en uno «moi bo para España e para Gailcia», ya que se dará esa continuidad a la actual senda de «avances, crecemento económico, modernidade e máis dereitos para quen máis o precisa», añadió.

Besteiro argumenta que las elecciones del 23 de julio no tuvieron como resultado que PP y Vox gobernasen, sino que lo hiciese el PSOE valiéndose de una «maioría suficiente, plural e diversa». Ese fue, según el candidato del PSdeG, «o mandato dos cidadáns».

El exdelegado del Gobierno hizo estas declaraciones en Viveiro, donde anunció que su primera decisión en el ámbito de las infraestructuras, en caso de convertirse en presidente de la Xunta, será la ejecución de la vía de alta capacidad (VAC) Costa Norte, entre Ferrol y San Cibrao. «O PP deixou tirada á Mariña», expuso Besteiro tras quince años en los que ni Alberto Núñez Feijoo ni Alfonso Rueda «moveron un dedo» al frente del Gobierno gallego por esta autovía. «Non fixeron nin un metro máis dos que deixou en marcha o Goberno de Pérez Touriño», añadió, situando esta obra como «prioritaria» en un futuro Gobierno gallego liderado por los socialistas.

El candidato recordó que la infraestructura fue anunciada por el Gobierno de Manuel Fraga en el 2001, y que debía estar terminada en el 2007, pero que el proyecto se mantuvo guardado en un cajón hasta que el bipartito licitó los dos únicos tramos terminados hasta la fecha: la variante de Xove, inaugurada en el 2017, y la de Ortigueira, en el 2013. La paralización de la vía es, según Besteiro, «un exemplo máis de que, co PP, esta comarca, a provincia de Lugo e toda Galicia perderon moito nestes preto de 15 anos». «Non podemos perder máis tempo. Co PP, Galicia para; cos socialistas, Galicia avanza, como estamos a demostrar no Goberno do Estado con Pedro Sánchez, o presidente que máis fixo por Galicia, e tamén nas deputacións e nos concellos liderados por socialistas», valoró.