La Xunta refuerza hasta los 602 millones de euros su presupuesto para los concellos

Independientemente de dónde vivan, todos los gallegos deben poder acceder a los servicios públicos con la misma calidad y tener las mismas condiciones de bienestar. Conscientes de que los alcaldes no tienen nada fácil la gestión óptima de los recursos en las circunstancias actuales, la Xunta ha reforzado en un 15 % el presupuesto para los concellos en este último año, hasta los 563 millones de euros. Los del 2024 tan solo confirman esa tendencia y sumarán unos 38 millones más, hasta los 602.

Así lo defendió la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, en un encuentro celebrado en la redacción de La Voz de Galicia moderado por la periodista María Meizoso y al que también asistieron el vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, y el presidente de la Confederación Galega de Asociacións Veciñais (Cogave), Fernando Rois. El regidor significó el papel de la Administración en la actividad diaria de los concellos: «Sen a axuda da Xunta sería absolutamente imposible prestar servizos públicos aos nosos veciños». Y continuó con una lista de las ventanas que se les abren con las partidas que destina el Gobierno gallego: «Sería imposible mellorar as infraestruturas ou seguir proxectando melloras para as novas necesidades que xorden día a día». Entre otras cosas, porque la capacidad que tienen los concellos de generar ingresos es limitada: las transferencias del Estado, de la Xunta y sus tasas e impuestos. «Pero chega un momento en que o IPC repercute sobre todo. Unha obra costa hoxe un 20 % máis que hai tres anos», explica Carlos Martínez.

Remarcando que «veciños somos todos», desde la Administración hasta los concellos, Fernando Rois quiso dejar clara la buena salud de la relación que mantienen desde las asociaciones de vecinos con la Xunta: «Dos 30 anos que levo no movemento veciñal, nunca tiven unha comunicación tan fluída como agora. Colles o teléfono e aténdente». Para Rois, los dos grandes problemas que enfrenta Galicia en estos momentos son la okupación y la inflación, y cree que tanto la Administración autonómica como la local tienen su papel para atajarlos. «Hai que facer vivendas sociais e hai que cambiar a lei», afirma. También abogó por un convenio con la Xunta para dar soporte legal a las personas que tienen okupas en sus propiedades y que necesitan asesoramiento para saber qué hacer ante esa situación. Y le puso una fecha: el año que viene.

Alcalde y vecino coinciden en el poder del movimiento asociativo: el primero, como un participante más desde joven; y el segundo, como su representante. «Se un político cre no movemento veciñal, estamos mellor. Se non cre, pasamos calamidades», agregó Rois. Para Carlos Martínez es imprescindible la participación ciudadana a la hora de identificar las necesidades de un concello. En su caso, el de Vedra, que cuenta con 12 parroquias, apuesta por hacer unos presupuestos participativos. «De hai varios anos aquí, cambiaron moito as necesidades. Todo o que ten que ver coa conciliación e os servizos sociais é o máis solicitado polos veciños», señala. El problema, escenifica, es el dinero: «Non hai cartos para todo e hai que priorizar».

Desde la Administración autonómica también abogan por un diálogo constante con los concellos para diseñar fórmulas y proyectos comunes: cuáles son las necesidades y qué servicios hay que mejorar. «Son os alcaldes quen nos axudan a planificar os cartos cada ano», afirma Natalia Prieto. En cuanto a las asociaciones vecinales, «unha ferramenta fundamental», creen en su misión y por eso desde la Xunta han destinado tres millones de euros para promover su movimiento, con los que adaptar los locales donde se reúnen y organizan actividades, dinamizando las zonas rurales. «Non son meros inmobles, son lugares de convivencia», dice Prieto.

Las reivindicaciones de alcaldes y vecinos resultan positivas, en palabras de Natalia Prieto, «para que os recursos públicos vaian a onde teñen que ir». Por eso desde la Xunta seguirán incrementando las ayudas y bajando a la realidad, al lado de los ayuntamientos.

Pero todavía hay margen para mejorar la relación entre las Administraciones y los vecinos. En la voz de estos últimos habla Fernando Rois, que entiende que es imposible que todas las peticiones que presentan a los alcaldes se lleven a cabo. Tampoco pretenden ser ellos quienes configuren los presupuestos. Pero sí que, poco a poco, sus iniciativas vayan viendo la luz. «Unha ao ano», propone.

El encuentro entre Xunta, concellos y vecinos terminó con una ronda de peticiones. Desde la Federación Galega de Provincias e Municipios, Martínez Carrillo pidió a la Administración que «siga apoiando e abrindo liñas de diálogo, para ser capaces de facer sostibles os servizos». Los vecinos, que se garantice que todos los concellos tienen los mismos servicios y son iguales, independiente de su tamaño. «O máis importante é a comunicación», coinciden todos.