Xaquín López, autor de «El cambiazo»: «Lo del boleto de A Coruña pudo pasar en cualquier ciudad de España»

Con una amplia experiencia como periodista de investigación —principalmente en TVE—, Xaquín López García (Chantada, 1962), acaba de publicar El cambiazo, un libro que aborda el célebre caso del boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros que fue reclamado por más de trescientas personas y que será presentado mañana en A Coruña. El caso dio pie a un largo proceso judicial que sigue abierto.

—¿Cómo llegó a interesarse por este caso?

—En su momento no me llegué enterar de este asunto y el primer contacto que tuve con él fue en el 2019, cuando me correspondió redactar una noticia para el telediario de TVE. Cuando vi toda la repercusión que había tenido y los elementos que intervenían en él, me pareció un caso muy interesante y me puse a investigar.

—¿Fue muy complicado investigar este caso?

—No voy a decir que tuviese todas las puertas abiertas. Fue un trabajo arduo, porque muchas personas no quisieron hablar. Entre los 317 reclamantes del boleto hay de todo, hay algunos que te cuentan su vida y otros que no quieren decir nada. También fue difícil llegar a la persona que llevó la investigación por parte de la policía y la Fiscalía solo me facilitó el escrito de acusación. La mayor sorpresa fue el lotero Manuel Reija, con el que pude hablar en su despacho y que está acusado de engañar a un apostante. Su hermano Miguel, el delegado provincial de Loterías, que está igualmente acusado, tampoco quiso hablar.

—¿Cuál fue la mayor dificultad?

—La mayor opacidad que encontré fue en la Selae [Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado], que se niega totalmente a hablar del tema. Por cierto, me parece inaudito que la Selae mantenga en el cargo al que era entonces y sigue siendo su delegado provincial en A Coruña, cuando tiene una petición de pena por presunto blanqueo de capitales.

—¿El libro contiene algún elemento de ficción?

—Solo hay ficción en uno de los capítulos, en el que tuve que imaginar ciertas cosas debido a las limitaciones que me encontré por parte de la familia de una de las personas relacionadas con el caso. Ante esa limitación, tuve que recurrir a la ficción y suponer lo que pudo pasar, pero el resto es todo investigación.

—¿Qué cree que va a suceder ahora con el proceso?

—Hay que esperar a que se celebre el juicio, que será seguramente en la primera mitad del año que viene. Me extrañaría que se pospusiese. Las cosas están ahora bastante claras. Hay un escrito demoledor de la Fiscalía que avala la tesis de la policía, que zanja sin ningún género de dudas que hubo una estafa. Hay una petición de dos penas de seis años de cárcel y poco margen para reducir la condena. En principio, los acusados tienen motivos para estar preocupados. Por otro lado, es curioso que tres de los principales protagonistas, los candidatos a ser el poseedor real del boleto premiado, ya hayan fallecido. La persona agraciada con cerca de cinco millones de euros ya no podrá disfrutar del premio y murió sin que se le hiciese justicia, lo cual es un poco dramático.

—¿Qué conclusión ha sacado de todo esto?

—Lo que pasó con el boleto de A Coruña pudo haber pasado en cualquier ciudad de España. En Teruel, por ejemplo, la reacción habría sido la misma. Me parece muy llamativo que más de trescientas personas se lancen a reclamar algo que no es suyo, pero esto tiene mucho que ver con el hecho de que nos estamos moviendo en un mundo de ludopatía y con el llamado pensamiento mágico. Una de las personas con las que me entrevisté para preparar el libro es un psiquiatra que me dio una clave muy interesante en este aspecto.