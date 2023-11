Rueda critica la ausencia de «cifras concretas» en el acuerdo entre PSOE y BNG: «Son declaracións moi xenéricas»

Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó esta mañana las significativas «inconcreciones» en el acuerdo firmado este lunes entre el PSOE y el BNG para investir presidente a Pedro Sánchez. Señaló sobre todo al apartado sobre la condonación de deuda «análoga» que podría tener Galicia en relación a Cataluña, un argumento que considera ambiguo e «incorrecto» al no recoger ninguna cifra o porcentaje sobre esa quita. «Isto ten moitas inconcrecións. No caso do pacto (con los independentistas catalanes) aparece unha cifra concreta», subrayó, algo que no se produce en el acuerdo entre nacionalistas y socialistas.

Rueda advirtió de que en el pacto de investidura entre PSOE y BNG se utiliza una fórmula «tan inconcreta como un trato análogo, que é moi distinto que facer unha estimación». Esta redacción la atribuye a que «calquera cousa poida caber». En declaraciones a los medios este martes en Santiago antes de la inauguración del V Congreso CIOS, el presidente de la Xunta alertó de que existe una «diferenza moi significativa entre poñer cifras concretas», en referencia a Cataluña y sobre la que augura que se les concederá «moito máis», y la «absoluta incorrección», en relación a lo establecido en el pacto suscrito por socialistas y nacionalistas.

«Todo isto pasa pola necesidade de solucionarlle a papeleta a unha comunidade moi, moi endebedada, que non é nin moito menos a situación de Galicia», insistió Rueda, quien ha dicho que le hace «graza» que se hable de una misma cantidad, porque «non se pode premiar aos que tiveron a peor xestión económica e querer dar un trato análogo similar porque a xestión económica non foi a mesma». El titular de la Xunta reiteró que el pacto solo tiene «declaracións moi xenéricas», y que «noutras ocasións xa foron incumpridas», en referencia al anterior pacto de investidura del BNG con los socialistas.

El nuevo acuerdo entre PSOE y BNG repite una decena de asuntos que acordaron en el 2020, pero olvida energía e industria Manuel Varela

Alfonso Rueda defendió que el Ejecutivo se siente «con todas as comunidades para falar dun trato igualitario para todas», por lo que reclamó que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar estos asuntos. «Hai foros para falar entre o Goberno central e as comunidades, todo o demáis é unha investidura a calquera prezo», añadió.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, respondió en una entrevista en el programa La hora de la 1, en TVE, que «sería una irresponsabilidad mayúscula» que Rueda se opusiese al acuerdo, ya que recoge puntos que todos los grupos firmaron pidiendo «exactamento esto». «Hoy tenemos un acuerdo en la mesa que lo que hace es mejorar la vida de los gallegos y gallegas», valoró Pontón, recordando que el pacto ofrece una nueva rebaja de los peajes, introduce más medios para luchar contra la violencia machista con la creación de nuevos juzgados especilializados y estudiará la implantación de una red de cercanías de ferrocarril. «Lo importante de esta investidura es el impulso de esta agenda para que mejore la vida de los gallegos», subrayó.