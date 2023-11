El PSdeG lleva al Parlamento una declaración institucional para que el PP condene los ataques a Ferraz

El socialista José Ramón Gómez Besteiro, en una imagen en el Congreso Juan Carlos Hidalgo

El PSdeG llevarán al pleno de este miércoles en el Parlamento la propuesta de una declaración institucional, que deberá ser aprobada por unanimidad, para condenar «os ataques violentos sufridos nos últimos días nas sedes do PSOE en todo o territorio». Así lo anunció este martes el candidato de los socialistas gallegos a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien reprochó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y al dirigente de los populares gallegos y de la Xunta, Alfonso Rueda, su silencio ante estas protestas. El diputado en el Congreso por Lugo argumentó que esa ausencia de condena por parte de ambos líderes populares es el resultado «do seu matrimonio con Vox», que lleva al PP a «actuar hoxe coma un hooligan».

Besteiro apela a los votantes del PP que no se sienten cómodos «cun Feijoo e Rueda absolutamente abascalizados». «A violencia non ten cabida na política, polo menos non para o PSOE e, estou seguro, que tampouco para os galegos e as galegas», añadió el candidato socialista desde Silleda, donde estuvo acompañado por el también diputado socialista David Regades y los alcaldes de Silleda, Rodeiro y Forcarei en un acto para presentar la bonificación de los peajes en la AP-53. Criticó que el PP advierta sobre «golpes de estado» cuando lo que se llevaron tanto populares como Vox fue un «golpe de realidade por perder as eleccións en España».

El exdelegado del Gobierno reclamó a Rueda que evite «importar o clima de crispación que impulsa (la presidenta de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso», señalándole como parte de los responsables que lideran «esta campaña da crispación». «Necesitamos un presidente que se dedique a resolver os problemas dos galegos e galegas no lugar de fomentar divisións», continuó Besteiro, quien ironizó con que «é evidente que Alfonso Rueda busca facer méritos diante Ayuso, polo que poida pasar no PP nos próximos meses».

«En Galicia non coñecíamos a Rueda, pero agora que o estamos empezando a coñecer, pedímoslle que traballe pola convivencia e non traslade a súa frustración á sociedade galega», expuso el candidato socialista.