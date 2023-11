Nueve ríos gallegos siguen en alerta por posibles desbordamientos

Crecida del Umia en la comarca de Arousa Crecida del Umia en la comarca de Arousa Crecida del Umia en la comarca de Arousa Rescate del vehículo arrastrado por el río Belelle en Neda A las dos de la tarde, con el nivel del agua más bajo, quedó al descubierto buena parte del vehículo arrastrado por el río Belelle P. C. NEDA Concello de Ponte Caldelas Concello de Ponte Caldelas Concello de Ponte Caldelas El Miño, desbordado a su paso por Ourense. Zona de Outariz Miguel Villar El Miño, desbordado a su paso por Ourense. Muíño da Veiga Miguel Villar El Miño, desbordado a su paso por Ourense Miguel Villar El Miño, desbordado a su paso por Ourense. O Tinteiro Miguel Villar

La Xunta mantiene activo el Plan Inungal, a raíz de las fuertes precipitaciones de los últimos días, que mantienen alto el caudal de los ríos de la comunidad. Por ello, se monitoriza el nivel de los distintos cursos, ante posibles desbordamientos puntuales.

Según la última actualización, hay nueve ríos por encima del umbral de seguimiento, a los que la Administración autonómica presta especial atención. Son el Ouro, a su paso por Foz; el Sor Baixo, en O Vicedo; el Rego das Mestas, en Valdoviño; el Eume a su paso por As Pontes; el Ladra, en Begonte; el Miño en su paso por Lugo, pero también por A Peroxa y por Salvaterra do Miño; el río Avia, en Ribadavia; el Arnoia, en Baños de Molgas; y el Tea, al cruzar Bouza do Viso, en Salvaterra.

Así las cosas, desde Emerxencias Galicia recuerdan a los ciudadanos que es importante adoptar medidas de autoprotección para garantizar la seguridad, ante una posible subida repentina del caudal de los ríos, con desbordamientos puntuales e inundaciones eventuales de terrenos, propiedades y otros espacios anexos a los cursos. Para reducir los riesgos, se recomienda abandonar cualquier actividad en espacios fluviales, evitar atravesar puentes o torrentes y retirar cualquier vehículo del margen de los ríos. En caso de estar en un vehículo y que el agua lo alcance, hay que salir del mismo y dirigirse andando a una zona alta.

El fin de semana, con la borrasca Domingos en plena acción sobre la comunidad, fueron varios los puntos de Galicia donde los ríos se desbordaron, anegando zonas anexas. Sucedió por ejemplo en Ponte Caldelas, donde el Verdugo invadió parte de sus márgenes, llevándose por delante muros y mobiliario y sembrando el caos. En Neda incluso fue necesario rescatar a un hombre que dormía dentro de su coche cuando este fue alcanzado por la crecida del río Belelle.