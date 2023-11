Más de 223.000 gallegos salen de su concello a diario para trabajar o estudiar

Usuarios en la estación de tren de Santiago Sandra Alonso

Los trenes llegan y marchan llenos en horas punta, también los buses a pocos metros en la estación intermodal. Y en la salida hacia Ames, Teo y Brión, sobre todo los coches colapsan por la mañana y por la tarde los accesos a Santiago. La capital gallega no alcanza los 100.000 habitantes, pero a lo largo del día supera los 120.000 y se convierte en el tercer concello más poblado de la comunidad. Según los datos sobre carga poblacional por concellos del Instituto Galego de Estatística (IGE), publicados la última semana, 26.309 gallegos entran en la ciudad para trabajar o estudiar. En toda Galicia son 223.799 las personas que salen del ayuntamiento donde residen a lo largo del día.

Los datos se corresponden con el cuarto trimestre del 2021, los últimos disponibles y momento en el que las restricciones por la crisis del coronavirus habían prácticamente desaparecido y la movilidad regresaba en esos momentos a parámetros habituales. «Para adecuar o estudo a esta situación de pospandemia conserváronse algunhas modificacións no cálculo das compoñentes do turismo, traballo e estudos que se introduciron no ano 2020», explica la oficina estadística.

Áreas metropolitanas

Las ciudades soportan la mayor carga de población, ya que parten de un elevado censo de habitantes, pero en términos porcentuales son Mondariz-Balneario, Carballeda de Valdeorras y San Cibrao das Viñas los que más crecen. El primero lo hace porque a su padrón de apenas 748 habitantes se incorporan cada día decenas de turistas, por lo que el ayuntamiento con menor superficie de Galicia sube su censo diario un 18 % de media.

Los dos últimos concellos ourensanos lo hacen porque allí existen importantes polígonos industriales. Es la misma fotografía que se repite en O Porriño, Mos, Padrón, Bergondo y Arteixo. El impacto en este último es menor ya que, como ayuntamiento limítrofe con A Coruña, cada día salen del concello más de 3.500 vecinos. Esta ciudad es la que más personas recibe por motivos laborales. De media son 8.127. Le siguen Vigo, con 5.607, y Santiago, con 5.331.

El informe del IGE permite radiografiar la rutina diaria de miles de gallegos en las ciudades y su entorno. Los ayuntamientos de las áreas metropolitanas, sobre todo los que rodean a A Coruña y Santiago, son los que más población pierden. Ames, Oleiros, Teo y Cambre lideran esa pérdida poblacional diaria. «As razóns fundamentais polas que estes concellos perden poboación polo día son os desprazamentos por motivos de traballo», resume el IGE. En el caso de Ames, el concello con la media de edad más baja de Galicia y, por tanto, con un elevado número de personas en edad de trabajar, reduce su censo en un 7 %. Y eso, a pesar de contar con polígonos industriales importantes en su término municipal que acogen cientos de profesionales.

En los alrededores de Vigo, este fenómeno se reproduce en Cangas y Ponteareas, de donde salen cada día más de 700 personas para ir a trabajar. En Ourense sucede así con Barbadás, que cada día baja su censo en más de mil personas, de las que la mitad lo hacen por motivos laborales; y en Pontevedra con Poio, en una magnitud prácticamente idéntica. Entre Ferrol y Narón es más limitado este intercambio de vecinos, a pesar de ser colindantes, mientras que en Lugo y su entorno no se observan esos flujos de población tan pronunciados.

Flujo de universitarios

Santiago es, con diferencia, la que más gallegos acoge por motivos de estudios. La universidad moviliza a casi 11.000 jóvenes a la ciudad. En segundo lugar A Coruña, con 4.931, y a continuación Vigo, con 2.805. Cabe recordar que en esta época todavía se mantenía una modalidad lectiva que combinaba las clases presenciales con las telemáticas. Al margen del resto de ciudades con campus universitarios (Ourense y Pontevedra, de la Uvigo; Ferrol de la UDC; y Lugo de la USC), Betanzos acoge a 146 estudiantes procedentes de otros concellos de su entorno.

El informe también incorpora los visitantes por motivos de salud. De nuevo es Santiago, superando las 900 personas, el concello que más acoge junto a A Coruña, con cifras casi similares. Solo en las siete ciudades y otros ocho grandes ayuntamientos es positivo el saldo poblacional por desplazamientos relacionados con la salud. En otros 296 pasa a ser negativo.

Récord en verano en Sanxenxo y Barreiros

El tráfico internacional de viajeros todavía no se había recuperado en el verano del 2021, pero sí el turismo interno que alcanzó entonces cifras históricas. En esos datos destacó Sanxenxo, como principal nodo turístico de las Rías Baixas, experimentando en el tercer trimestre del año el mayor incremento de su población diurna, pasando de 17.500 habitantes a casi 30.000. Y esa subida se registra solo con residentes en la comunidad, por lo que habría que añadir los turistas procedentes del resto del país o del extranjero.

En Barreiros también se eleva la población en más del 60 %. A sus 3.045 suma 1.825 más —descontando ya los vecinos que salieron del municipio. Tanto en este ayuntamiento de A Mariña como en Mondariz-Balneario, la entrada de no residentes se explica por motivos de turismo o por estancias en segunda viviendas.

En cuanto a las estancias nocturnas, Sanxenxo repite como el ayuntamiento con mayor saldo poblacional junto a Santiago en el tercer trimestre del año. En el caso de la capital gallega se conjuga el turismo, ya que se celebró entonces el primera año Xacobeo, bianual como consecuencia del covid, y también por el número de universitarios. Entre los cinco primeros están también Lugo, A Coruña y O Grove.