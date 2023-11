Pontón exige a Rueda que no boicotee el acuerdo del BNG con el PSOE

Sandra Alonso

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió hoy sábado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tras demostrar ser «incapaz de defender os intereses de Galiza», al menos «non poña paus nas rodas e non boicotee o acordo logrado polo BNG».

Pontón se refirió al acuerdo alcanzado por su partido con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Destacó que el texto incluye rebajas en los peajes, el compromiso de poner en marcha una red ferroviaria de cercanías en Galicia o avanzar en igualdad con más juzgados de violencia de género, además de que la comunidad será «compensada nas mesmas condicións» si se aprueban quitas de la deuda en otras comunidades.

Frente a esa «política útil do BNG» contrapuso a «inutilidade do Goberno do PP». El Bloque, dijo, «está facendo o traballo que non fai Rueda». Además de esa «incapacidade» para defender los intereses gallegos, Pontón acusó a Rueda de hacer el viernes «o nunca visto», porque «paralizou toda a actividade da Xunta» para «facer partidismo cutre» y utilizar la sede del Gobierno gallego para «repetir o argumentario do PP de Madrid». «Galicia se defende sen ataduras centralistas», subrayó en referencia a su acuerdo con el Partido Socialista.

Pontón, que habló en Santiago, en el marco de unas jornadas de formación del BNG en colaboración con la Fundación Galiza Sempre para abordar el papel de las «nacións sin Estado», pidió a la militancia del Bloque que se movilice ante la posibilidad que se abre a su partido de liderar el Gobierno de Galicia. Pero no está hecho, «hai que pelexar polo cambio», insistió.