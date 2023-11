Formoso acusa al PP de «volver ao faiado a buscar a máquina dos bulos» contra los acuerdos de investidura

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, se mostró hoy seguro de que la militancia del PSdeG va a refrendar la investidura de Pedro Sánchez porque los gallegos «queremos un Goberno de progreso», que evite la paralización de las infraestructuras de Galicia, vele por la protección de los trabajadores y cuide del poder adquisitivo de las pensiones.

Formoso, que participó en un acto en Cerceda de homenaje al exalcalde José García Liñares, subrayó que los socialistas confían en ese escenario de progreso «nun momento no que o PP volve ao faiado a buscar a máquina dos bulos», y recordó las acusaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de que iba a «vender Navarra» en la etapa final de ETA, o los bulos que valieron a [José María] a Aznar para «meternos nunha guerra» o, en referencia al 11-M, intentar «agochar» a autoría do «maior atentado da nosa historia». Formoso incluyó entre esos bulos las referencias de Alfonso Rueda a la reclamación que ha planteado JuntsxCat de una deuda histórica de 450.000 millones con Cataluña. Formoso afirmó que esa comunidad no debe tal cantidad. Además, en referencia al pacto PSOE-ERC para condonar a Cataluña 15.000 millones de deuda y 1.300 millones de intereses, aseguró que forma parte de un mecanismo de «solidariedade» en el que van a participar y del que se beneficiarán «todos os territorios de España».