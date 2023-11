Rueda reúne de urgencia a su Gobierno para una declaración contra la condonación de la deuda a Cataluña

Hace menos de una semana, el Gobierno de Sánchez me acusó de inventar “fake news” por avisar de que esto pasaría. Hoy, por desgracia, ya es oficial. Cómo me gustaría haberme equivocado.



La postura de Galicia es la misma de siempre: no toleraremos ser menos que ninguna comunidad pic.twitter.com/l5O33LmAR7