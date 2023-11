Besteiro tacha de «febrís» las críticas de Rueda a la condonación y dice que Galicia será compensada

Sandra Alonso

José Ramón Gómez Besteiro calificó de «febrís» las críticas del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al acuerdo para la condonación de parte de la deuda de Cataluña. El candidato del PSdeG reprochó a Rueda organizar un velatorio para lanzar unas acusaciones que son «froito non do descoñecemento senón da mala intención politica», porque el citado pacto no es un acuerdo bilateral con una autonomía, sino que se aplicará a todas las comunidades partiendo del principio de caja común, explicó.

Besteiro, que también acusó a los populares de no tener un proyecto «ambicioso» para Galicia y de no estar legitimados para hacer esas críticas después de haber ampliado los peajes de la AP-9 hasta el 2049 [antes fueron prorrogados dos veces una por el PSOE y otra por la UCD], compareció ante la prensa tras analizar con la ejecutiva del PSdeG el acuerdo alcanzado con el BNG para la investidura de Pedro Sánchez.

El candidato socialista describió el pacto como «desexado, querido e compartido». También destacó que «vai moito máis alá das necesidades númericas para conseguir a investidura» -ya que el voto del Bloque no es necesario- y también va «máis alá» de «ese número, ese deputado do BNG, Néstor Rego, en comparación cos sete deputados socialistas que representamos a Galicia en España». Va más allá, dijo, porque pretende «liberar a Galicia das cargas e peaxes que nos impuso o PP nos últimos anos».

Besteiro destacó como uno de los puntos estructurales del acuerdo una «obsesión coas infraestruturas», que se traducirá en más rebajas en la AP-9 y en nuevos descuentos en la AP-53 o en el compromiso de finalizar el año que viene la autovía Santiago-Lugo. Además de dar impulso a la red de cercanías o garantizar las inversiones en el corredor atlántico.

Otro de los puntos clave es el «reforzo de autogoberno». Besteiro criticó al PP por situar Galicia como una comunidad «en minoría de idade»,al no haber asumido nuevas competencias. Su apuesta es que esté asentada en el Estado «de igual a igual» con las demás autonomías.

Además, destacó el compromiso de crear nuevos juzgados de violencia de género o los Pertes digitales como una vía de impulso para la cultura gallega.

El candidato, que desvinculó el acuerdo de las inminentes elecciones autonómicas, señaló además que esta es solo «a primeira parte» de las apuestas socialistas «por e para Galicia».