Ana Pontón ensalza el pacto de investidura con el PSOE: «Co BNG Galiza gana»

Carme da Silva, Ana Pontón y Néstor Rego, después de la Executiva Nacional del BNG que ratificó el acuerdo de investidura con el PSOE PACO RODRÍGUEZ

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) apoyará la investidura de Pedro Sánchez. Había pocas dudas, mínimas, pero así lo ratificó este viernes su Executiva Nacional. La confirmación pública la ofreció su portavoz, Ana Pontón, quien hizo gala del acuerdo logrado con el PSOE: «Co BNG Galiza gana». Detalló el «intenso, rigoroso e discreto traballo» realizado en las últimas semanas y puntualizó que «se hoxe se fala de Galiza é grazas á forza que nos deron os cidadáns para que o BNG estea no Congreso».

Pontón destacó el papel realizado por su diputado, Néstor Rego, por su senadora, Carme da Silva, y por el miembro de la ejecutiva Rubén Cela para que «miles de galegos vexan os beneficios na súa vida diaria». Afirmó que el documento pactado recoge tres grandes ámbitos: infraestructuras, financiación y bienestar social e igualdad. Sobre el primer punto confirmó que el PSOE aplicará a una nueva rebaja en los peajes de la AP-9, que se extenderá por primera vez a la AP-53, la conocida como autopista entre Santiago y Lalín.

«Á marxe das rebaixas que xa existían, onde a viaxe de volta era gratuita, agora a de ida terá tamén un desconto dun 50 %», precisó Pontón, que detalló que se aplicarán a partir del próximo año a aquellos conductores que hagan más de 20 viajes al mes y paguen con el dispositivo vía-T, los llamados «superrecurrentes». En el caso de los transportistas, que hasta ahora ahorraban un 20 % en todos sus desplazamientos por viales de pago, subirá hasta el 50 %: «Seguiremos loitando por unha AP-9 galega e libre de peaxes, pero cremos que este é un paso importante porque falamos dun alivio para as economías familiares».

Explicó también que en el texto firmado para investir a Pedro Sánchez se remarca la prioridad de que «Galiza debe ter un tren do século XXI. Existe un compromiso para mellorar as infraestruturas ferroviarias e para acabar coa anomalía de que en Galiza non teña cercanías. Antes de rematar a lexislatura haberao, dándolle prioridade ás dúas rexións urbanas de Vigo e Pontevedra, e A Coruña e Ferrol».

Sobre la polémica condonación de deuda a Cataluña, precisó que el acuerdo con los socialistas «é claro. Calquera compensación que se faga a outras comunidades autónomas debe ter unha compensación para Galiza». Atacó además al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que acusó de «boicotear o acordo cando é o BNG quen está facendo o seu traballo».

Rueda, sobre la condonación de la deuda catalana: «Defenderemos a dignidade de Galicia» Xosé Gago

Como últimas medidas cerradas, precisó que los presupuestos del Estado del 2024 deberán contemplar la creación de los juzgados de violencia de género de Santiago, Ourense y Lugo: «O acordo demostra que a forza que lle da valor a Galiza é o BNG. Demostra a importancia dunha forza política cas mans libres e sin dependencia de Madrid. Galiza merece un mellor trato do Estado, e imos a contribuír para que iso sexa posible».

Críticas al PP

De atacar a los populares también se ocupó Néstor Rego, quien pidió a los «13 deputados do PP e 14 senadores que, se non axudan, non entorpezan». Reconoció que el BNG defiende en el texto firmado «unha transformación da estrutura política do Estado para que Galiza asuma as competencias previstas no estatuto». Precisó también que el servicio de cercanías será una realidad en menos de cuatro años y que «non temos ningunha dúbida da súa viabilidade. Hai cidades de 240.000 habitantes que o teñen, mentres que unha rexión urbana como a de Vigo e Pontevedra, con 750.000, non. É unha revolución na mobilidade». Ese mismo planteamiento lo defendió la senadora Carmen da Silva, que afirmó que «foron negociacións moi intensas, cos intereses de Galiza sempre na cabeza».

Cuestionada Pontón por qué condonación de deuda exacta beneficiará a Galicia, afirmó que toca esperar a la ley antes de «aventurarnos a cifras». Sobre los compromisos incumplidos por Pedro Sánchez al BNG en la pasada legislatura, dio un giro para destacar los que sí se llevaron a cabo: «Conseguimos que os galegos pagaran menos nas peaxes por primeira vez; que se desbloqueara o dragado da ría do Burgo; ou que se avanzara na modernización do ferrocarril. Non conseguimos todo, pero conseguimos infitinitamente máis que os que estiveron de brazos cruzados servindo aos intereses do seu partido». Aunque ninguno de los presentes se mojó para confirmar si la investidura de Sánchez saldrá adelante, Pontón reconoció que «imos a unha nova lexislatura que vai a estar moi aberta. O noso voto vai ser decisivo e estaremos moi pendentes de que o PSOE cumpra tódolos seus compromisos».