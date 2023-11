El PSdeG exige «explicacións» a la Xunta por los 44 millones de euros que paga de más por las autovías de peajes en sombra

La diputada del PSdeG Patricia Otero.

La diputada del PSdeG, Patricia Otero, avanzó esta mañana en el Parlamento que su grupo exigirá «explicacións» a la Consellería de Infraestruturas tras el informe del Consello de Contas que concluye que la Xunta paga 44 millones de más por las autovías de peajes en sombra.

En rueda de prensa, Otero acusó a Ethel Vázquez, responsable de esta cartera, de «ter a casa sen barrer», mientras «o único que fai é poñerlle deberes ás outras administraciónes e a moitos concellos». La socialista denunció que los acuerdos firmados por la Xunta para incrementar las tarifas a las concesionarias de las autovías han supuesto que «todos os galegos e galegas» tengan que soportar un sobrecoste de 44 millones de euros en favor de las concesionarias.

La diputada del PSdeG acusó a la Xunta de colocar los intereses de las empresas por delante de los gallegos, ya que «cando hai beneficios os asumen as adxudicatarias», pero cuando se produce una «perda de ingresos», la asumen los gallegos. Otero recordó que el ente fiscalizador critica además que el Gobierno gallego ni siquiera hubiera valorado rescindir los contratos y volver a convocar la licitación o incluso asumir la gestión con medios propios, lo que hubiese sido una opción «moito máis beneficiosa para todos os galegos».

Desde el PSdeG reclaman así explicaciones y soluciones al departamento de Infraestructuras y llevarán esta cuestión al próximo pleno del Parlamento.

La Xunta dice que era «a mellor alternativa» en su momento

Las explicaciones exigidas por Otero a la Xunta se produjeron minutos después por parte del director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, quien indicó que el Gobierno gallego aprobó el incremento de la tarifa abonada por la Administración autonómica porque en el contexto de crisis económica, en el 2014, era «a mellor alternativa».

«Estamos dacordo en que a fórmula concesional ten consecuencias en canto aos compromisos de gasto» a lo largo del tiempo, explicó Menéndez, y adviertió de que el anterior Gobierno bipartito de la Xunta hizo un uso excesivo de este método, mientras que ahora ya no se emplea. «Todas as vías que están a executarse son pola vía orzamentaria», añade para subrayar que la gestión de su departamento sigue el principio de «máxima eficiencia en cada momento». Es más, apuntó que las concesionarias volvieron a reclamar «reequilibrios» por el descenso de tráfico durante la pandemia sanitaria que no fueron atendidos al tratarse de una cuestión coyuntural.

El director de la agencia insistió en que el reequilibrio para aumentar las tarifas que la Administración aporta a las concesionarias de las autovías se adoptó en un «escenario de crise estrutural» en el que se había producido una fuerte caída del tráfico. Las alternativas eran rescatar las empresas con ese incremento de as tarifas o permitir la quiebra de estas, lo que habría obligado a la Xunta a afrontar responsabilidades patrimoniales que llegaban hasta 190 millones de euros, una alternativa que en ese momento no era posible, como indicó la consellería en su respuesta al Consello de Contas. Fue así por lo que se optó por «a única decisión que foi posible tomar e a mellor» desde el punto de vista económico para los gallegos.