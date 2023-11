Los bomberos comarcales proponen a Xunta y Diputaciones dos reuniones a la semana hasta llegar a un acuerdo

Bomberos comarcales, en una de las protestas en A Coruña ANGEL MANSO

Los bomberos comarcales han propuesto a la Xunta y las cuatro Diputaciones mantener dos reuniones a la semana hasta acordar una solución al conflicto que desde hace casi cinco meses se vive en el servicio. Esa es su respuesta al escrito que la Administración autonómica y los consorcios provinciales firmaron hace una semana y en la que les pedían a los bomberos una nueva propuesta de convenio al valorar de inviable, económica y jurídicamente, la que habían presentado.

El comité de huelga pide a las Administraciones que acudan el próximo lunes, 6 de noviembre, a las diez y media de la mañana a la sede del Consello Galego de Relacións Laborais para reanudar las negociaciones —iniciadas en septiembre y que llevan suspendidas un mes— y «poder analizar, co seu equipo técnico, eses informes que encargaron e que entendemos xa poderán compartir con nós».

Los bomberos comarcales, que proponen dos reuniones por semana (los lunes y los jueves), también estarían dispuestos a mantener encuentros diarios para lograr una solución «se o dinamismo que propoñen así o demandara», festivos incluidos. Y esperan que las Administraciones demuestren esa «boa vontade negociadora» y no dilaten los plazos: «Agardando que cumpran co seu compromiso escrito do día 8 de outubro, confiamos en que asuman a responsabilidade que lles corresponde, e non xoguen novamente a dilatar prazos».

Desde el comité, critican que las comunicaciones oficiales se compartan con los medios de comunicación, y afirman que ellos solo darán a conocer únicamente lo imprescindible.