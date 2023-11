Besteiro exige a Rueda que explique el destino de 1.500 millones de euros de fondos europeos

Eliseo trigo | EFE

El diputado en el Congreso por Lugo y candidato del PSdeG a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, visitó esta mañana la Feira de Santos de Monterroso, una cita que definió como «ineludible» ante los ocho siglos de historia del evento y que forma parte de la intensa agenda del socialista por Galicia en su carrera hacia las elecciones del próximo año. Desde allí denunció la «incompetencia» del presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para gestionar los 1.421 millones de euros que recibió la Xunta en el marco del Plan de Recuperación, establecido por el Ejecutivo central para canalizar los fondos europeos ante la crisis sanitaria del coronavirus.

«Queremos saber como vai complementar a Xunta os cartos conseguidos por Pedro Sánchez. Sabemos o diñeiro que pon o Goberno de España, pero non o que pon a Xunta para aproveitar ao máximo estes fondos», expuso sobre los 3.000 millones de euros destinados a la comunidad, casi la mitad transferidos al Ejecutivo gallego. «Necesitamos saber en que se están executando e, sobre todo, saber que vai facer a Xunta a maiores para cumplimentar proxectos industriais, algúns deles moi cerca de Monterroso», añadió Besteiro, que recordó su reunión con Alfonso Rueda en San Caetano en su etapa como delegado del Gobierno. Desde entonces, aseguró, ni el Ejecutivo central ni los socialistas gallegos han tenido respuesta sobre qué está haciendo la Xunta «para non perder ese diñeiro e por que non se coordina cos concellos», lo que le sirvió para acusar a los populares de actuar sin «transparencia» ni «compromiso».

La nueva vida del candidato Besteiro Manuel Varela

Acompañado del presidente de la Diputación de Lugo y líder provincial del PSdeG, José Tomé, el candidato socialista elogió a Pedro Sánchez por ser «o presidente do Goberno máis galego» que ha habido nunca, frente a un Alfonso Rueda que es «o máis incapaz». Lamentó la «inseguridade que está a crear» para Galicia al fracasar en el aprovechamiento de la «chuvia de millóns» lograda por el Ejecutivo central, y reclamó al titular de la Xunta que se sitúe «á altura do seu cargo». «Ten que asumir que a política industrial de Galicia tamén vai con el», zanjó.

A esas preguntas deberá responder este miércoles el presidente gallego en la sesión de control del Parlamento. El portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, avanzaba este martes tras la junta de portavoces en la Cámara autonómica que nunca antes se había enfrentado Rueda a una pregunta tan directa: «Cal é o importe executado pola Xunta do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia». El diputado socialista recalcó al mandatario autonómico que eluda ofrecer «cifras erróneas» o «culpar ao Estado».

En cuanto a la política industrial, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, intervendrá en el pleno para explicar las líneas estratégicas de su departamento, algo que el PPdeG ha vinculado con la necesidad de que Galicia se muestre como «un lugar idóneo» para la instalación de empresas frente a las «decisións» del Gobierno central en esta materia. Álvarez valoró que la responsable de la Xunta en esta materia comparezca, pero le reclamó que aporte medidas que saquen a Galicia de su «lamentable traxectoria económica, industria e innovadora».