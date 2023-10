La Xunta califica de «falta de respeto institucional» del Gobierno su opacidad sobre el traslado a Galicia de inmigrantes: «As cousas non se fan así»

La Guardamar Calíope, de Salvamento Marítimo, ha rescatado este domingo por la noche a unos 60 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos varios niños y mujeres, que intentaban llegar a Fuerteventura en una lancha neumática Carlos de Saá | EFE

Malestar en la Xunta y en buena parte del poder municipal en Galicia y el resto del Estado por la falta de información por parte del Gobierno central en la gestión y traslado de inmigrantes subsaharianos a distintas localidades de todo el país. La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha manifestado hoy su crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez por dejar de lado a las administraciones periféricas en la ordenación de la distribución del contingente de inmigrantes llegados a Canarias en las últimas semanas. «Galicia é unha terra solidaria e acolledora. O demostramos sempre e imos demostralo agora con todos os migrantes que están a chegar as illas Canarias, pero o que nós lamentamos e a falta de respecto institucional por parte do Goberno central», dijo la política gallega antes de participar en la conferencia sobre El Futuro del Desarrollo Rural ante los Retos Demográficos y Climáticos que organiza en Logroño el Comité Europeo de las Regiones.

«Nos comunicaron que ían a chegar 350 persoas migrantes ao concello de Sanxenxo e 40 ao concello de Sobrado e non temos máis información adicional e onte nos enteramos polos medios de comunicación que ian chegar esta pasada noite 40 persoas ao concello de O Porriño», detalló Fabiola García haciéndose eco de la llegada del primer contingente de inmigrantes que ya están en un albergue de la localidad pontevedresa. «Penso que as cousas non se fan así, penso que pode haber unha maior colaboración, porque iso redundará no beneficio de todos, tanto das persoas migrantes como de todos os galegos que estamos aquí», concluyó la conselleira.

El primer grupo de subsaharianos recaló efectivamente en O Porriño esta madrugada en un albergue de peregrinos del Camino portugués, sin que de momento haya trascendido el plazo que se prevé para su estancia, o si esta será definitiva en la villa. Xunta y ayuntamientos esperan obtener información esta tarde de boca del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, que ha convocado a sus representantes a una videoconferencia a las 17 horas para explicar el plan de ubicación de parte del grupo acumulado en los centros de Canarias.