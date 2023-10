El Sergas ampliará su plantilla con la creación de 1.700 plazas el próximo año

M.MORALEJO

El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, aprovechó su intervención en comisión parlamentaria sobre los presupuestos de su departamento para anunciar la creación de 1.700 nuevas plazas estructurales de empleo público en el 2024. Más de 200 serán para personal médico, otras 700 para enfermería, 450 de auxiliar de enfermería, 120 de personal técnico superior sanitario, y cerca de 100 de celadores La medida supondrá, según explicó, una inversión superior a los 60 millones de euros que permitirá estabilizar el aumento del cuadro de personal producido durante la pandemia y la puesta en marcha de nuevas unidades.

El presupuesto de la consellería para el 2024 superará por primera vez los 5.000 millones de euros, en concreto, 5.191 millones, manteniéndose como el área que mayor gasto supone para la Xunta, al absorber el 40 % del total para el próximo año. El capítulo de personal estará dotado con más de 2.200 millones de euros, tanto por las nuevas plazas, como por las mejoras retributivas acordadas este año, añadió Comesaña, que cifró en 42 millones.

Además, se aumenta en 17 millones la cuantía destinada al complemento de carrera profesional para incluir «a todo o persoal temporal». «Esta lexislatura foi a dos acordos e a de atender ás demandas do persoal sanitario sobre as súas condicións laborais», subrayó.

Comesaña también avanzó que se crearán otras 88 nuevas plazas para consolidar el aumento de la capacidad formativa en la sanidad gallega, o« que supón que o programa de formación supere nestes orzamentos os 78 millóns», explicó. Se cubrirán, además, las 17 plazas que faltaban para completar lo previsto en el Plan de Saúde Mental de Galicia 2020-2024.

Y antes de que termine el año, el conslleiro de Sanidade destacó que se aprobará una oferta pública ordinaria para el Sergas «na que se vai esgotar a taxa de reposición que permite o Goberno central».

Presupuestos que «non resolven nada»

El diputado socialista Julio Torrado, portavoz de sanidad en el PSdeG, comparó los catro ou cinco minutos que tardaron Comesaña y su equipo en sentarse en la comisión con el tiempo que dispone «un paciente de primaria para ser atendido polo seu médico». El conselleiro le corrigió en su turno de réplica que las agendas son de diez minutos. «Estes orzamentos cumprirán moi ben as táboas contables», concedió Torrado, «pero non resolven ese problema» en el tiempo de atención y en las listas de espera. El parlamentario socialista también acusó a la Xunta de ser una de las comunidades que menos plazas mir solicitaron este año.

Para la nacionalista Montse Prado, la «estratexia do anuncio permanente» que tomó el conselleiro con la creación de 1.700 plazas, consideró, «non engana a ninguén». Según la diputada del Bloque, los presupuestos no ofrecen «nada» para «solucionar» las decenas de miles de personas en listas de espera. «Se un ten un problema de saúde non pode agardar meses por unha proba», lamentó Prado sobre unas cuentas que, insistió, «non responden ás necesidades dos galegos e galegas».