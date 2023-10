El PSdeG denuncia que Rueda utiliza al Gobierno gallego para hacer oposición al Estado

Lavandeira jr | EFE

El viceportavoz parlamentario del PSdeG Julio Torrado acusó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de utilizar al Gobierno gallego para «actuar como oposición» al Ejecutivo central y le instó a resolver los problemas relacionados con su gestión. En una rueda de prensa ofrecida este lunes en la Cámara gallega, el diputado socialista acusó al titular del Ejecutivo autonómico de «provocar un problema onde non o hai» con la ley autonómica del litoral para confrontar con el Estado, que este recurrió ante el Tribunal Constitucional.

Torrado también criticó el acto convocado este sábado por el PPdeG con «medios do Goberno» basado en «mentiras clarísimas» y demostrando que «confunden ao Goberno co partido». Además, advirtió que Alfonso Rueda está «xogando coa incertidume e xerando unha alarma que non existe», y que cree que puede poner en riesgo inversiones empresariales y futuros empleos en la costa gallega porque están «buscando desesperadamente un problema onde non o hai», reiteró.

El parlamentario del PSdeG negó la existencia de «ningún problema con ningunha concesión ou prórroga na costa galega» toda vez que «todas» las relacionadas con las actividades empresariales se renovaron a excepción de una que dio la Xunta, «que é quen debería explicar» sus motivos, reclamó. Torrado pidió así al PP que cambie su estrategia y colabore en la búsqueda de la transferencia de la competencia en el dominio público marítimo-terrestre ya que, según ha indicado, «se quixera sería todo moi fácil».

Además, recordó que la vía de la transferencia de esta concesión a través de la reforma del Estatuto fue iniciada por los socialistas en el gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño. «Pero chegou o comandante e mandou parar», afirmó en alusión al veto del expresidente Alberto Núñez Feijoo a aquella vía.

Peajes en la sombra

En su intervención, además, apuntó que la búsqueda de elementos de confrontación basados en «falsedades» está siendo una constante de la Xunta, que hizo con la Ley del litoral lo miso que lleva años haciendo al «xerar alarma» por la imposición de peajes en las autovías.

Más allá de eso, ha advertido que ahora es el Consello de Contas el que advierte que el PP está pagando peajes en la sombra a las empresas, revisando contratos y concesiones «sen que se saiba por que e como». Una cuestión que considera que «busca vías para pagarlle a empresas amigas a través de medios non transparentes».