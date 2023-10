El PP cree que la encuesta de Sondaxe deja claro que Rueda es la mejor opción para Galicia, mientras para el BNG y el PSdeG demuestra un cambio de tendencia

De izquierda a derecha, Paula Prado, Ana Pontón y Valentín González Formoso

Todos los partidos valoraron este domingo la encuesta de Sondaxe publicada por La Voz de Galicia, que mantiene la mayoría absoluta del PPdeG si ahora se celebrasen unas elecciones autonómicas. Para la secretaria xeral de este partido, Paula Prado, «a enquisa deixa claro que os galegos e as galegas pensan que o presidente Alfonso Rueda é a mellor opción para traballar por Galicia e para defender a Galicia desde a Xunta». Prado destaca que «son unha ampla maioría das catro provincias os que valoran que Galicia non para de funcionar e cumprir obxectivos e celebran, con nós, a normalidade extraordinaria da nosa comunidade». La Xunta, recuerda, acaba de aprobar los presupuestos más elevados de su historia «para investir en estabilidade, nas persoas e no futuro».

Prado resalta también el hecho de que la encuesta presente a Alfonso Rueda como el candidato más conocido y valorado, lo que, a su juicio, lo convierte en el «capitán idóneo para continuar esa folla de ruta». Rueda, según el sondeo, es conocido por el 85,5% de los consultados, frente al 81,4% de Ana Pontón y al 69,9% de José Ramón Gómez Besteiro, recién elegido candidato socialista. Sus valoraciones son un 5,4 para el líder del PPdeG, un 5,2 para la portavoz del BNG, y un 4,8 para el cabeza de lista del PSdeG.

En cuanto a la alternativa al Partido Popular, su secretaria xeral la define como «un confuso tripartito de partidos que se levan mal entre si, e que só teñen en común o obxectivo de importar a Galicia o barullo que vemos no resto de España». Frente a eso, los gallegos «queren falar de medidas para a súa economía, o seu emprego, a súa familia, a súa escola ou a súa sanidade», y «non de amnistías, referendos e independencias», dice Prado, que hace suya la idea de Galicia como «unha illa de estabilidade» en la que insiste el líder de su partido, Alfonso Rueda. «Queremos que siga sendo así», concluye.

La encuesta de Sondaxe para La Voz coloca al BNG como líder de la oposición, aunque sin opciones de formar un gobierno alternativo. Según Sondaxe, el BNG obtendría 19 escaños, los mismos que hoy tiene en la Cámara gallega. Ana Pontón asegura mantener «unha certa distancia» de las encuestas, pero sí ve «unha tendencia clara», que es que el Bloque es «a forza política que lidera o cambio en Galicia». «Somos a alternativa para derrotar ao Partido Popular», dijo la portavoz del BNG tras presentar su candidatura para repetir como cabeza de lista del BNG. Pontón cree que en Galicia hay «unha inmensa maioría que quere cambio» y está convencida de que «a peza que pode mover a maioría do PP é o BNG». «Nós traballamos con moitísima ilusión e moitísimas ganas para que ese cambio sexa posible», afirmó.

Para el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, «todas as enquisas son importantes como unha fotografía do sentir que pode haber na cidadanía, pero o que resulta máis importante son as tendencias, e o que vemos é que estamos ante un claro cambio de tendencia en Galicia». El estudio de Sondaxe coloca a los socialistas como tercera fuerza, con 15 diputados, uno más que en las últimas elecciones autonómicas, celebradas en el 2020. Formoso destaca que la encuesta «non recolle apenas os efectos da resolución das primarias do PSdeG e da proclamación de Besteiro como candidato á presidencia da Xunta», confirmada hace unos días. Pese a ello, apunta, el PSdeG es «a única forza con presenza no Parlamento galego que aumenta a súa representación», lo cual, a su juicio, es un «bo punto de partida para un proxecto renovado da man de Besteiro, que ademais rexistra un grao elevado de coñecemento e valoración a pesar de levar oito anos fóra da vida política debido á persecución xudicial á que foi sometido».

La nueva etapa del PSdeG, dice González Formoso, acaba de comenzar: «A medida que o novo candidato poida desplegar todo o seu potencial ante a sociedade galega, estou convencido de que o cambio de tendencia se vai ampliar para poñerlle fin ao ciclo político do PP en Galicia, cun goberno de avance e de progreso liderado polo PSdeG».

Para Verónica M. Barbero, diputada de Sumar por Pontevedra en el Congreso, todavía es pronto para valorar encuestas sobre unas elecciones que todavía no están convocadas, «pero o que está claro é que Sumar estará no Parlamento de Galicia, o seu voto será útil en todas as provincias e se Sumar está, será o detonante do cambio político neste país».

También se refirió a la encuesta de Sondaxe el nuevo líder del PP ourensano, Luis Menor, que celebró el resultado que el sondeo da a su partido en la provincia, donde los populares incrementarían su representación de ocho a nueve diputados. «Esta enquisa dinos que desde Ourense podemos ofrecer unha quinta maioría absoluta ao PPdeG e a primeira a Rueda», señaló el presidente de la Diputación ourensana, que prometió trabajar para la victoria popular en las próximas autonómicas: «É o noso deber darlle o mellor a Ourense, pero tamén a Galicia enteira».