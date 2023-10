El sector del mar pide a Madrid que recule con su recurso contra la ley del litoral: «Prexudican directamente a un millón e medio de galegos»

XOAN A. SOLER

Paralizar la ley del litoral supone «poñer en risco preto de 4.000 edificacións e centros de empresas que operan na costa e perxudicando directamente a millón e medio de galegas e galegos que viven na nosa costa». Es parte del manifiesto que este sábado han leído José Antonio Pérez Seira e Isabel Cañas en representación del sector mar-industria gallego para reclamar al Gobierno central que dé marcha atrás en el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado en contra de la ley de ordenación del litoral de Galicia por entender que la Xunta se arroga competencias que no tiene.

Decenas de representantes del sector, así como los conselleiros do Mar, Afonso Villares, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se ha reunido en Santiago para la lectura de este manifiesto, que recuerda que esta« non é unha lei política» y que el valor añadido bruto del sector es en Galicia 25 veces el de la Unión Europea y 6 veces el de España.

«Todo o sector e a industria ten mi claro que o que se aprobou no Parlamento é a lei do sector, a lei de Galicia», explicaba al final del acto el conselleiro do Mar, que ha afirmado que «ninguén pode pensar que Galicia vaia fóra da Constitución» y ha lamentado que se hable de inconstitucionalidad de una ley gallega cuando «noutros lados se fala de amnistía ou se fala de referendos. É un certo desprezo, un insulto á intelixencia dos galegos».

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez ha insistido en pedir al Gobierno central que recule en su recurso de inconstitucionalidad, ya que el Consejo de Estado todavía no ha recibido comunicación sobre la decisión del Gobierno en funciones, tal y como le comunicó su secretaría este jueves para explicar que se le negaba a Galicia tener acceso al dictamen de este organismo. «Non llo pide o Goberno, estanllo pedindo as galegas e os galegos».

Preguntado sobre si Galicia está invadiendo competencias estatales, Villares ha recordado que se dio un largo debate con esta ley, que se aprobó en el Parlamento y que una vez publicada, «a única comunicación que temos e que se mete un recurso de inconstitucionalidade o último día a última hora cun goberno en funcións».

En este sentido, Ángeles Vázquez ha insistido en que la ley completó el trámite parlamentario «sen ningún voto en contra, que por parte dalgún partido nin sequera tivo enmendas» y sin que el propio Gobierno central «emendara nada», por lo que se ha mostrado convencida de que «é o momento de dar marcha atrás. Galicia vaillo agradecer ao Ministerio de Transición Ecolóxica e vaillo agradecer ao Goberno Central».

El manifiesto, al que se han adherido un centenar de entidades, recuerda que «non existe ningún país europeo no que as actividades primarias do sector pesqueiro e a súa capacidade de inducción da actividade industrial teña un peso tan importante» y que no se trata de una ley política, sino que persigue una gestión sostenible tanto en lo medioambiental como en lo socioeconómico de la costa gallega.

De hecho, explica, el documento, la ley de ordenación del litoral de Galicia (Loxilga) se puso en marcha «para poñer fin a situacións incomprensibles que trataban de borrar toda presencia humana do litoral e que se aprobou para aportar seguridade xurídica ás empresas».

«A xente do mar é a primeira que quere coidar do medio ambiente seguir tendo o recurso do mar», ha insistido la conselleira de Medio Ambiente. Se trata de una normativa que «protexe o noso litoral, que protexe os nosos recursos e que ao mesmo tempo protexe os ecosistemas, unha lei que vai en concordancia coas leis europeas e que en definitiva defende o que e noso, que é de todas as mulleres e homes do sector mar-industria», ha remarcado Alfonso Villares al final del encuentro.