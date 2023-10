Besteiro, en el Comité Federal del PSOE: «No hay mayor orgullo que poder ser presidente de Galicia»

Besteiro, esta mañana, en el Comité Federal del PSOE.

El candidato del PSdeG a la Xunta y diputado en el Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, intervino esta mañana en el Comité Federal del PSOE con un discurso en el que agradeció el apoyo del partido durante los últimos siete años en los que permaneció fuera de la política. «Son siete años en los que me he sentido acompañado. Ahora iniciamos un camino del que me quisieron apartar» con «mentiras y estrategias judiciales», recordó apuntando a las denuncias desde el PP de Lugo que llevaron a su imputación, lo que supuso su dimisión como secretario xeral del PSdeG en el 2016, si bien las causas contra él quedaron archivadas. «Vuelvo a estar en ese camino que nos va a llevar a buen puerto», continuó, «emocionado» y «contento», tras recoger el testigo en el atril del secretario general socialista, Pedro Sánchez.

A él se dirigió para agradecer su confianza y apoyo, también a Valentín González Formoso, a quien nombró provocando el aplauso de los asistentes al congreso. En el público le escuchaba una delegación gallega entre los que se encontraban el propio secretario xeral; su número dos, José Manuel Lage; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la regidora de Lugo, Lara Méndez; el ministro de Sanidad, José Miñones; o la senadora Carmela Silva. «No hay mayor orgullo que poder ser presidente de Galicia», afirmó Besteiro, que se presentó como el candidato «en Galicia, para Galicia y por Galicia».

El diputado habló de una «oportunidad histórica» de que se produzca un cambio en la comunidad, que es también para él una «responsabilidad histórica». «En los últimos años no hemos tenido la suficiente fuerza», reconoció, pero advirtió de que los socialistas gallegos sí se presentan ahora como un partido «fuerte, unido y convencido de ese cambio en Galicia».

Criticó al PP por haber «renunciado» a la comunidad, reduciéndola a «cuotas de estancamiento, apatía y falta de impulso durante los últimos catorce años». Un declive «constante» por no haber creído «en las verdaderas oportunidades de este país». «Galicia es un país de primera y vamos a darle un gobierno de primera», avanzó.

Sánchez agradece a Formoso

El secretario general del PSOE se dirigió minutos antes al Comité Federal con un discurso en el que felicitó a Formoso por haber promovido la candidatura de Besteiro. «Quiero agradecer la generosidad y responsabilidad de Valentín con el partido», a quien elogió por haber sabido «estar a la altura».

El líder del PSdeG había reconocido públicamente que no sería rival del actual candidato a la Xunta en unas primarias. «Preferiría retirarne da política antes de ser desleal. Iso significa todo para min. Se Besteiro quere ser candidato vai contar con todo o meu apoio», manifestó hace casi un año al ser preguntado sobre quién optaría a la Xunta por su partido.