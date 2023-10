El Gobierno reclama solidaridad con los inmigrantes: «Son seres humanos»

Varios inmigrantes que fueron trasladados desde la isla canaria de El Hierro, este viernes a las puertas de la cafetería del hotel Manolo, en Cartagena. Marcial Guillén | EFE

Las próximas horas van a ser cruciales para saber si se cumplen las previsiones del Gobierno sobre el traslado de los inmigrantes a Galicia. La presión está siendo muy fuerte y en algún momento de la tarde de este viernes se especuló con la posibilidad de que se hubiesen echado atrás los hosteleros de Sanxenxo que habían concertado la estancia de 350 inmigrantes en sus hoteles. El propio delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ya lanzó un mensaje claro ante las críticas de los alcaldes de Sanxenxo (PP) y de Sobrado (PSOE) a la forma de gestionar la crisis. El delegado reclamó solidaridad. «Temos que ser solidarios con Canarias e coas persas que chegan alí, que son seres humanos coma nós», dijo Pedro Blanco, que quiso transmitir «unha mensaxe de tranquilidade».

Con esos mensajes, el Gobierno trata de eliminar cualquier tipo de alarmismo después de que surgiesen críticas desde distintos sectores hacia la forma en la que se han gestionado los traslados y la acogida de los inmigrantes en Galicia. El delegado insistió en que cuando tuvo constancia de la decisión del Ministerio de Inclusión de traer a más de 400 de los inmigrantes que en los últimos días están llegando de forma masiva a Canarias en cayucos, se lo comunicó al presidente de la Xunta y a los alcaldes de los municipios en los que estaba previsto ubicar a los inmigrantes. También recordó que esta operación humanitaria consiste en el ofrecimiento de una primera atención a esas personas ya que la previsión es que estén un mes como máximo en Galicia.

Mientras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó de desordenada la gestión del Gobierno central en esta crisis migratoria que afecta a Canarias, ya que considera que las comunidades están recibiendo poca información sobre el número de personas que van a acoger, dónde se hospedarán, su estado o qué necesidades presentan. Rueda reconoció que no es la primera vez que se distribuye a inmigrantes por distintas zona de España, pero «sí é a primeira vez que se fai con tan pouca información». Añadió que «isto debería facerse dunha forma moito máis ordenada, precisamente para intentar facelo ben».

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, dijo que a Galicia le toca en este momento «ser xenerosa» con la acogida de los inmigrantes subsaharianos que están llegando a Canarias. La dirigente nacionalista recomendó no agitar discursos de odio. Preguntada por las discrepancias entre el Gobierno central y la Xunta a este respecto, Pontón aseguró que en este caso se está «vendo unha decisión máis» en la que el Ejecutivo de Alfonso Rueda se limita a «seguir instrucións de Génova». En su opinión, Galicia tiene que ser ahora «un país de acollida e hai que facelo colaborando e non entrando en polémicas, que ademais teñen o rosco de axitar discursos de odio que non poden ter cabida na nosa sociedade».

Sanxenxo y Sobrado mantienen sus críticas, mientras desde la Fegamp piden colaboración a los concellos

En Sanxenxo, las aguas no estaban ayer calmadas después del comunicado emitido el jueves por el gobierno local que preside el popular Telmo Martín. La concejala de Servicios Sociais, Paz Lago, transmitió más o menos las mismas críticas por la falta de información. Recordó que el citado comunicado «daba as pinceladas do que sabe agora mesmo o Concello. Fáltanos información como di ese comunicado. Son 350 persoas que van vir ao noso Concello, e o mínimo que pedimos é información para saber que facer». La concejala quiso dejar claro que «Sanxenxo está aberto á colaboración, pero sabendo as condicións e as formas e o como. Agora mesmo non temos ningunha novidade. Do que fagan noutros Concellos xa non sabemos. Nas últimas horas non chamou aquí ninguén. Cremos que se precisa máis información para poder colaborar e tamén para informar aos veciños de Sanxenxo».

Reconoció que no sabía lo que se va a hacer en el futuro: «Non o podo dicir. O noso alcalde, Telmo Martín, ao coñecer unha noticia deste calibre, pediu información, pero non temos as respostas que estamos precisando».

El alcalde de Sobrado, Lisardo Santos (PSOE), es el otro alcalde que criticó el sistema elegido. Desde el Concello indicaban ayer que seguían sin tener confirmación oficial de la llegada de 40 personas. El alcalde reiteró ayer que mantiene su postura de que el Concello no tiene capacidad para asumir un grupo tan grande de emigrantes. «Non recibín ningunha confirmación oficial dunha cousa nin doutra, non me chegou un escrito do ministerio de que viñan, só recibín unha chamada do delegado do Goberno, facendo o seu traballo, e da prensa», precisó Santos.

Al margen de la polémica, el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE), defendió ayer la acogida de los inmigrantes: «É unha cuestión de solidariedade e temos a obriga moral de colaborar dende os Concellos». Recordó la implicación de los municipios gallegos con los refugiados de guerra, como en el caso de Ucrania y aseguró que puso los recursos de Vilagarcía y de la Fegamp a disposición de la Delegación del Gobierno.

Sobre Sanxenxo, Varela entiende que las razones de su elección son obvias: «É unha referencia en prazas de aloxamento, o que o fai un candidato idóneo fóra da tempada alta».

Con información de Dolores Vázquez, Marcos Gago y Serxio González

El Foro Galego da Inmigración denuncia que hay «racismo institucional»

El Foro Galego da Inmigración denunció ayer el «racismo institucional» promovido, asegura, por «grupos políticos e representantes máximos de comunidades autónomas» ante la llegada de inmigrantes desde Canarias a distintas zonas de la Península y pide que las Administraciones cumplan con los derechos humanos.

Tal y como ha trasladado en un comunicado, el Foro reprocha que se considere a las personas migrantes «como mercancía carente de dereitos humanos. Son persoas, cada unha delas, cun proxecto vital e como tal deben ser recoñecidos», expresa.

En esta línea, la organización recuerda que las personas que están llegando a Canarias «son un número infinitamente menor que os turistas que visitan esas islas», por lo que creen que «non son un problema para un Estado grande e desenvolvido economicamente». Por eso, piden al Gobierno central y al resto de las Administraciones públicas competentes en la gestión de esta crisis migratoria una respuesta que cumpla con los derechos humanos: «Acollida, acceso a apoio legal personalizado, rapidez nas posibles solicitudes de asilo e refuxio e garantía dunhas condicións dignas de vida durante o tempo necesario». En el caso concreto de las personas que sean acogidas en Galicia, el Foro Galego da Inmigración asegura que estará atento al tratamiento que se les va a proporcionar.

Coordinación en Canarias

A la llegada de inmigrantes se refirió ayer la presidenta de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Mayte Pociello, que valoró positivamente la organización del ministerio para coordinar la acogida a las personas migrantes en Canarias pues da apoyo a las organizaciones y está «haciendo las cosas bien hechas» pese a que las llegadas son masivas.

«La situación es la que es, no lo podemos negar, pero no nos vamos a quejar, al menos de momento», señaló la representante de Cruz Roja en Tenerife tras reunirse con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a quien le trasladó que por ahora no necesitan recursos adicionales, ni siquiera en El Hierro, donde tienen una red de trabajo con personal laboral y voluntarios.