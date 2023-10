La lluvia deja balsas de agua, riadas localizadas e inundaciones por las crecidas de los ríos

Bos días! Esta é a chuvia rexistrada en #Galicia nas últimas 12 horas. Destacan as cantidades de máis de 60 litros/m2 no sur, con máximos de 104 litros/m2 en #Baiona ou 98 itros/m2 en #Entrimo.



⚠️Moita precaución porque as chuvias persistentes seguirán ata o mediodía, despois 🌦️ pic.twitter.com/GKKUEbQJ8q