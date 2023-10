La hospitalidad jacobea, un valor que aspira a ser patrimonio de la Unesco

PACO RODRÍGUEZ

Concluyeron las ponencias del segundo Encuentro Mundial de Asociaciones Jacobeas, que hoy se cierra con la caminata desde el Monte do Gozo que las acogió a la Catedral, para asistir a la misa del peregrino. Una de las cuestiones que se abordó ayer fue la hospitalidad jacobea, un valor indisociablemente ligado al Camino, y que los ponentes consideran una seña tan imprescindible como el propio peregrino. De hecho, a propuesta de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago aspira a ser declarada por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad, y fue ya reconocida como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura y Deporte el pasado mes de marzo.

Peregrinos de Croacia, Estonia, Puerto Rico y Tenerife testimoniaron en una mesa redonda moderada por Manuel Oliva sus experiencias personales en una acogida que es única en el Camino de Santiago. Vivencias como la del canario Moisés Pérez en un pequeño pueblo del País Vasco donde, al ir a recoger al ayuntamiento la llave del albergue, el propio alcalde salió a recibirlo y la propietaria del único bar se acercó a la casa para ofrecerle el almuerzo. O el recuerdo de llegar al convento de Herbón tras 15 días de peregrinación y poder dormir en unas sábanas de tela, que le liberaron del saco de dormir con el que escapaba de su alergia al poliéster.

También la peregrina estonia tuvo a Herbón como protagonista: a su paso por el convento, un fraile le pidió que tradujese a su lengua una breve oración que se lee en múltiples idiomas, entre los que faltaba el estonio. Y en el bumerán de la vida, tres años después un grupo de su país le recomendaba visitar aquel convento, impresionados porque allí se leía una plegaria en estonio, sin saber que ella la había traducido.

Son capítulos de una conexión directa con los hospitaleros que Moisés Pérez señala que se va reduciendo a medida que crece el número de peregrinos, «porque no tienen tiempo suficiente para compartir con ellos». Y que es impensable en grandes albergues de ciudades o pueblos, imprescindibles para acoger a los caminantes, pero sin la cercanía de los pequeños establecimientos. «El lujo no importa. Importa cómo te reciben», narraban todos para significar que la hospitalidad trasciende lo material.

Otra de las mesas redondas se centró en los colectivos de América: «Soñamos con la unión de todas las asociaciones de amigos del Camino en una federación americana que permita que las distintas rutas existentes actualmente puedan conectarse entre sí y acercarse a Compostela en los próximos años». El proyecto Ya'akov pretende conectarlas en un siglo XXI de auge de las peregrinaciones a Santiago, «como lo fueron en su momento los siglos XI y XIII. Debemos aprovechar este apogeo de los caminos de peregrinación para poder vivir el inicio de este reto ambicioso e ilusionante», dijo el moderador de la mesa, Alberto Cacharrón.

Ildefonso de la Campa, director de la Sociedade Anónima de Xestión do Plan Xacobeo y presidente de la Federación Europea del Camino de Santiago en virtud de ese cargo, considera fundamentales las jornadas para «dar voz al movimiento asociativo jacobeo a nivel mundial», con 141 colectivos de 35 países, ya que es fundamental un diálogo constante con ellos desde la administración. Para objetivos como preservar «los valores intangibles que tiene el Camino, que estamos convencidos de que son los que hacen que sea un éxito. No es una excursión, no es una actividad turística. La esencia es la que hace al Camino, que sin ella se convierte simplemente en un itinerario cultural. Pero tiene una trascendencia que es capaz de convertir a turistas en peregrinos», que al llegar a Compostela señalan que han encontrado algo dentro de sí mismos, bien en su vertiente religiosa, si la tienen, o en la vital.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, agradeció en la clausura a las asociaciones de amigos del Camino de Santiago su papel activo en la recuperación y mantenimiento de los valores jacobeos, y su trabajo de custodia «dun legado espiritual e histórico único no mundo». Valoró como un paso gigante la puesta en marcha de la Federación Europea de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, decisivo además de cara a una próxima creación de la federación mundial.

Día de sorpresas: desaparece el Camino Inglés y nace un ente de los de Europa

cristóbal ramírez

Enorme. El trabajo, voluntario y constante, llevado a cabo por un puñado de personas de toda España para organizar una macrorreunión como la que remata hoy fue enorme. No hay duda: el aplauso es muy merecido. Pero eso no impidió la poco agradable sorpresa de comprobar que la credencial del peregrino repartida no incluía al Camino Inglés (ni a otros dos menores), el tercero en número de personas que lo recorren. Lo lamentaba Manuel Mirás, presidente de la Asociación de Concellos de esa ruta jacobea: «Todo estivo moi ben e moi interesante, pero ese erro me puxo mal sabor de boca».

Pero para sorpresa, la presentación de un nuevo ente y del neologismo caminos de Europa, que se lanzó de manera tan firme como confusa. Galicia no puede quedar callada y debe pedir una clarificación, porque la web se presenta en los próximos días. El arzobispado tendrá también algo que decir, ya que, de aceptar sin más, la catedral se diluirá, por decirlo suavemente.

Y es que caminos de Europa hay muchos, y no son estos. Estos son los caminos de Santiago, europeos, americanos, asiáticos, y todos acaban en la Catedral. De hecho, a una pregunta, desde la mesa donde se dio por hecho el asunto, no se respondió con rotundidad que la Vía Francígena no podría entrar en ese nuevo ente o lo que sea. Y la Vía Francígena no finaliza en el Obradoiro, sino en Roma.

Pero sí, ayer fue el día de las sorpresas. Porque los asistentes esperaban un discurso protocolario de Ildefonso de la Campa, y el director del Xacobeo se sacó de la manga una brillante intervención no escrita en la cual agarró todos los toros por los cuernos, tanto que incluso se comentaba en un corrillo posterior que «fue bien valiente».

Porque, en vista de la no poca edad de sus interlocutores (con excelentes excepciones como la Confraternity of St. James británica, con dos de sus tres representantes por debajo de los 40) pidió «regeneración generacional para formar dignos representantes del mundo asociativo jacobeo». Tanta claridad molestó el ego de alguno, pero el director del Xacobeo tenía, y nunca mejor utilizada la frase en aquella atmósfera, más razón que un santo.

Una aplicación para el peregrino

En el encuentro mundial se informó sobre AlertCops, una aplicación gratuita para Android e IOS creada desde el Ministerio del Interior que permite una comunicación directa con Policía y Guardia Civil. Carmelo Martínez, del centro tecnológico de seguridad del ministerio, explica que dispone de funcionalidades específicas para el Camino de Santiago, como compartir la posición del peregrino en tiempo real con las fuerzas de seguridad para facilitar su localización ante cualquier incidencia. AlertCops supera los 1,3 millones de usuarios hasta la fecha.