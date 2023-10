El PSdeG cierra filas con «Máximo Décimo Besteiro»: «O cambio non ven, o cambio está aquí»

PACO RODRÍGUEZ

En septiembre, Pedro Sánchez dijo en Oroso a los cuadros del PSdeG: «Vamos a darnos el gusto de acabar con el Gobierno del Partido Popular», y advirtió que el PSOE iba a estar mucho más presente en Galicia. Hoy sábado, Nadia Calviño dio ejemplo de conocer la consigna y se pegó «un madrugón» para acompañar a José Ramón Gómez Besteiro en el que se pudo considerar el primer mitin del candidato socialista a la Xunta.

Los socialistas contaron con menos asistentes que los 400 cargos del Bloque que acompañaron a Ana Pontón en un acto que se celebró casi a la misma hora en otro hotel compostelano, pero el PSdeG cuidó mucho la puesta en escena.

Besteiro no solo estuvo acompañado por una vicepresidenta del Gobierno, también se sentaron a su lado el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso; el presidente de la Fegamp y alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela; los regidores de Lugo y Vigo, Lara Méndez y Abel Caballero, y la alcaldesa de A Coruña y vicepresidenta de la Femp, Inés Rey.

Formoso recordó la etapa de Besteiro en la Diputación de Lugo, desde la que «revolucionou a provincia», por lo que le destacó como el remedio para una Galicia que no debe «asumir a parálise decadente» de la Xunta del PP. El secretario general lució sentido del humor diciendo «xa que non vou ser o candidato, déixádeme tres minutos de gloria» cuando surgieron dudas sobre quién debía presentar a Lara Méndez.

La alcaldesa de Lugo situó a Besteiro como continuador de Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, «protagonistas das grandes transformacións de Galicia». Después, Alberto Varela afirmó su confianza en que con él en la Xunta, la Administración autonómica dejará de tutelar a los ayuntamientos como si fueran «menores e idade» y respetará la autonomía local.

Inés Rey dijo con ironía que no iba a hablar «nin do PP nin de Alfonso Rueda nin daqueles que non creen en Galicia nin no futuro do país» porque el acto convocado por el PSOE era serio y no un mitin. Recordó la «inxusta situación» que atravesó Besteiro tras estar años imputado por la jueza Pilar de Lara, lo que le obligó a dejar temporalmente la política, sin que se hallase indicio alguno de delito. De ahí le sacó un apodo, «Máximo Décimo Besteiro», el personaje de Russell Crowe en Gladiator, que se venga de un emperador injusto, y bromeó diciendo que el candidato tendrá más facilidades para una victoria épica «porque se viste de romano». Así lo hizo en el último Arde Lucus.

Desfile de Arde Lucus LAURA LEIRAS

Fue Abel Caballero quien dejó claro de que iba la cosa. El de hoy fue un «acto de unidade», eso «tan importante en política». La «presenza de todos e todas» es la «crónica dunha victoria anunciada» del PSdeG, que cuenta con «un lider ao frente, Besteiro», pero debe contar con el esfuerzo de «todos». El regidor vigués, que hizo referencia a «algúns que renunciaron as súas aspiracións lexítimas en aras do beneficio de Galicia», cerró filas con el candidato, «seguiremos percorrendo contigo todos os lugares de Galicia», y presentó a Nadia Calviño, a la que conoce «dende que tiña cinco anos. É unha crac da política».

La vicepresidenta, que dejo algunas frases en gallego, lamentó que Galicia, «a nosa terra», se haya caracterizado en los últimos años por sufrir «despoblación, envejecimiento y falta de dinamismo», y presentó a Besteiro como un candidato que puede trabajar con el Gobierno de España y los ayuntamientos para «aprovechar plenamente la oportunidad» de los fondos europeos y las nuevas economías para que Galicia «esté a la cabeza» del cambio tecnológico y que estos «no generen solo zozobra», sino oportunidades de futuro. Calviño recordó que los fondos de la UE, «que consiguió el presidente Pedro Sánchez con ayuda de una servidora», han permitido mantener el crecimiento y lanzar un «proceso de modernización sin precedentes, inimaginable hace seis años». Besteiro, un candidato dispuesto a «remangarse y trabajar duro», «honesto y sincero» es la persona que a su juicio hará lo mismo en Galicia.

El candidato subrayó que el partido está «máis unido e máis forte que nunca» y arranca un «proceso» que terminará con los 14 años de «declive e irrelevancia» en os que ha caído Galicia «a manos do PP».

Besteiro criticó que Rueda, en su búsqueda de un «enemigo externo, ha terminado enfrentado a los alcaldes, a Fegamp, o Estado, e a sociedade civil. Está en contra de todo». Puso como ejemplo la ley del litoral, a la que su partido no se opuso y que ha sido recurrida por el Gobierno. Aseguró que la Xunta «estaba advertida», pero «alguén lle dixo que debía confrontar» y ahora «os empresarios e 25.000 fogares» están en un «camiño sen saída». Ahora bien, si gobierna «se vai solucionar máis pronto que tarde».

También se comprometió a superar el «fiasco» del transporte metropolitano y a dar pasos para lograr «a gratuidade da AP-9». Repasó promesas incumplidas de los gobiernos populares y aseguró que los trenes Avril, que el Ejecutivo central aseguraba que estarían en marcha el verano pasado, «van chegar en novembro ou decembro».

Anunció que en próximas semanas el PSdeG organizará una conferencia política para armar su programa y contó cómo Pedro Sánchez le encargó ser el primer diputado que interviniese en una lengua cooficial, el gallego, en el Congreso. «Fala no que sintes», le dijo.

«O cambio non ven, o cambió está aquí e o dará o PSOE. É o noso tempo», concluyó.