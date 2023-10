Los presupuestos de la Xunta para el 2024, consellería a consellería

Reunión del Consello de la Xunta esta semana, con el presidente y los titulares de las distintas carteras

A 13.257 millones de euros ascienden los presupuestos de la Xunta para el año que viene. La Consellería de Sanidade manejará la cifra más alta, con 5.190 millones, aunque será la de Política Social la que note una mayor subida porcentual en sus cuentas, al sumar 128 millones de euros más y colocarse por encima de lo 1.205 para el 2024. Un repaso a las cuentas gallegas departamento a departamento permite radiografiar dónde colocará la Administración autonómica el mayor esfuerzo de gasto e inversión en el próximo ejercicio.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, esta semana en una visita al hospital de Ferrol CESAR TOIMIL

Las mejoras salariales absorben la mayor parte del incremento del presupuesto del Sergas

El gasto en inversiones sanitarias se reduce, pese a que las cuentas suben; crece el gasto en vacunas y en cribados

Ángel Paniagua

El proyecto de Lei de Presupostos de la Xunta para el 2024 permite atisbar un giro en las prioridades de gasto del Servizo Galego de Saúde, un gigante al que el Gobierno autónomo confía uno de cada tres euros que gasta. En otros años, las cuentas eran expansivas en inversiones. Las del próximo año, sin embargo, experimentan una ligera contracción, porque el Sergas destina a obras 387 millones. Es un capítulo que nunca baja, pero en esta ocasión son seis menos que en el presupuesto del 2023, y en un contexto en el que el Sergas dispone de un 4 % más de presupuesto, hasta los 5.071 millones de euros.

A cambio, la administración sanitaria vuelca sus esfuerzos en el gasto en personal y en tratar de hacer visibles los programas de promoción de la salud. El Sergas tiene 208 millones más que el año pasado y 173 se van a nóminas. El capítulo de personal crece hasta los 2.188 millones, un 9 % más que este año. Este incremento en una organización con más de 40.000 empleados es el fruto de los acuerdos con los sindicatos para mejorar el precio de las guardias, la reducción de la jornada semanal, la extensión de la carrera profesional, la compatibilidad entre la pública y la privada o el incremento de las horas extras en los centros de salud, entre otras. Además, está pendiente de resolución el concurso de más de 5.000 plazas (no son nuevas, sino hacer fijos a trabajadores temporales) y debe completarse la contratación del nuevo personal previsto en el Plan de Saúde Mental, que llega a su fin en el 2024.

En cuanto a la promoción de la salud, el conselleiro, Julio García Comesaña, destacó este viernes el gasto en vacunas, previsto en 39,8 millones, que son diez más que el año anterior. Los presupuestos contemplan también la extensión de los cribados de cáncer de mama, cuello de útero y colon, así como pruebas piloto para pulmón y próstata.

Pero el sistema sanitario es tan grande que solo mantenerlo en funcionamiento absorbe la mayor parte de las cuentas. Más del 90 % se destina a personal, gasto corriente, transferencias y recetas. El gasto en subvencionar los medicamentos que se compran las farmacias gallegas es de 830 millones de euros, o sea, uno de cada veinte euros que tiene la Xunta. El Sergas también reserva 11 millones para imprevistos, a través de su fondo de contingencia, que en los años anteriores siempre estaba dotado de 32 millones.

Principales obras

En el capítulo de inversiones, el principal proyecto es el del Gran Montecelo de Pontevedra, con 76 millones. Los presupuestos prevén 36 millones más en el 2025, lo cual supone un retraso en su puesta en marcha. En A Coruña el Novo Chuac recibirá 41 millones para los accesos y la fase 1. Continúan las ampliaciones de Ourense (25 millones), Santiago (17) y Ferrol (19) y se contemplan obras de menor tamaño en todos los hospitales. Antes de que acabe este año debería iniciarse el centro de protonterapia en Santiago, para el que se reservan 15 millones en el próximo ejercicio. Sanidade sigue devolviendo, año a año, el dinero de la construcción del Álvaro Cunqueiro, abierto hace nueve años, y que se lleva un gasto de 38 en el 2024.

En centros de atención primaria se contemplan 61 millones en inversiones, 30 de ellos aportados por Gobierno central. La principal es la del Olimpia Valencia de Vigo.

Imagen de archivo de un taller de FP en el IES Lois Peña Nieto, de Vilalba. La FP recibirá más de 20 millones en el 2024 PALACIOS

Eficiencia energética, FP y digitalización, los tres grandes capítulos de la inversión de Educación

El presupuesto de la consellería asciende a los 2.976 millones de euros, de los que 180 son inversiones reales

S. C.

El presupuesto de la Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades llega para el 2024 a los 2.976 millones de euros, una cifra prácticamente similar a la del año pasado, con 82 millones de mejora, un 2,8% más que el año pasado. Es de las consellerías que menos suben en este nuevo ejercicio y de hecho en el capítulo de inversiones reales incluso baja algo, unos 7 millones, sobre el año que ahora termina. La inyección de dinero que recibió el año pasado la educación gallega por la pandemia explica parte de las diferencias con el próximo ejercicio.

En el capítulo de inversiones reales, Educación destinará casi 180 millones con el siguiente reparto en cuanto a procedencia del dinero: casi 99 son fondos propios, 38 millones vienen de los fondos Next Generation, 19 llegan de la Unión Europea vía Feder y 17 son por transferencias finalistas del Estado, así como 5 millones del fondo de compensación.

Estas inversiones se centran sobre todo en eficiencia energética, la FP y la digitalización.

La eficiencia energética y reducción de la generación de gases contaminantes sigue siendo un capítulo vital. A estos se destinan más de 37 millones de euros de forma directa, dinero procedente del Feder y fondos propios principalmente.

En obras en centros —muchas para mejorar su eficiencia energética— también se destina una importante cantidad del presupuesto de inversiones. El menor desembolso es para los centros nuevos (el CEIP Milladoiro solo tiene consignados 600.000 euros, y el nuevo instituto de Vigo, 300.000), pero en la reforma hay unos 12 millones. El IES Valle-Inclán (Pontevedra) se lleva una partida de 2,5 millones y cerca, con 2 millones, está el IES Lucus Augusti (Lugo) y casi 1 para el CIFP Imaxe e Son (A Coruña); en varias actuaciones de reforma se van otros 4,6 millones. La ampliación de colegios e institutos también es destacable, pues son más de seis millones de euros (solo para el CIFP Fontecarmoa son 2 millones, ya que al incrementar su oferta tras ser centro exclusivo de FP necesita más espacio para talleres), y 5 millones se van a equipamientos de centros de infantil y primaria, así como institutos.

Potenciar la FP sin duda es uno de los objetivos de Europa, España y Galicia. Por eso las partidas con este destino son muchas y variadas que superan holgadamente los 20 millones de euros: solo en nuevas plazas (2.944 exactamente) van 2,8 millones de euros; casi 2 millones para el bilingüismo en la etapa; otros tantos para la red de centros de excelencia (Galicia tiene 3 y ahora se ampliará); las aulas de desarrollo tecnológico mejorarán gracias a los casi dos millones de los Next Generation destinados a este fin; y hay un millón de euros para la formación de profesores, otro tanto para investigación y 1,5 millones para la FP dual.

Si las cifras anteriores son importantes, no hay que olvidar una partida fundamental, los 9,6 millones que van a la acreditación de competencias profesionales. Es decir, para que trabajadores sin formación reglada consigan en los institutos que se les certifiquen sus conocimientos, a los que además se les anima para seguir estudiando y mejorando su currículo. Este programa cuesta mucho dinero porque el trabajo de los docentes que guían y acreditan a los trabajadores es abonado aparte del trabajo ordinario y además la Xunta ha eliminado las tasas que pagaban los interesados.

La digitalización sigue siendo fundamental, en la tónica de este año. Por ejemplo, para la compra de dispositivos móviles y aulas digitales (6.500 y 4.700, respectivamente) los fondos Next Generation inyectan 11,9 millones de euros en Galicia. La red de centros de capacitación digital (para las personas adultas también) recibirán 1,5 millones del mecanismo de recuperación europea.

Otras partidas importantes son las del fondo solidario de libros de textos que está en 15millones de euros.

Imagen de archivo de la residencia de mayores de Campolongo CAPOTILLO

Los gastos e inversiones en atención a mayores y dependientes se llevan la mitad del presupuesto de Política Social

Las cuentas de este departamento son las que más crecen, casi un 12 %, hasta superar los 1.205 millones de euros; los fondos para el Servizo de Axuda no Fogar o la red de atención temprana suben por encima de esa media

Mónica P. Vilar

La Consellería de Política Social e Xuventude contará el año próximo con un presupuesto de algo más de 1.205 millones (en concreto,1.205.277.646 euros). Son 128 millones más que en este ejercicio, lo que supone un incremento del 11,9 %, el mayor crecimiento porcentual entre las distintas carteras de la Xunta.

Más de la mitad de esos fondos están asignados al programa de atención a la dependencia (que incluye a la tercera edad), con casi 655 millones y medio, un 25 % más que este año. Una parte importante de esa cifra, casi 123 millones (un 22,7 % más), se destina a cubrir el funcionamiento de los centros públicos para personas con discapacidad o para mayores.

En este programa se incluye una partida de prestaciones para cuidados en el entorno familiar, que crece un 81 %, pasando de los 53 millones y medio de este año a casi 97 millones para el 2024. Son 43 millones más para los fondos que, según indican desde la consellería, deben sufragar el nuevo bono Coidado Universal anunciado por la Xunta, de cinco mil euros al año para quienes atiendan en casa a personas dependientes. También sube de manera importante, casi un 73 %, el importe dedicado a prestaciones a las familias para sufragar servicios de atención residencial. Pasa de 32,2 millones a más de 55,6, después de que la Xunta anunciara un Bono Residencia de 1.200 euros anuales.

Destaca además el aumento de la partida dedicada al Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que crece casi un 15 %, hasta los 129,2 millones de euros. También se incrementan los fondos para las Casas do Maior (un servicio gratuito de atención diurna a personas mayores de 60 años específico para los pequeños concellos), que con los 4,75 millones de euros asignados gana casi 800.000 euros respecto al presupuesto del 2023.

51 millones para la gratuidad de las escuelas infantiles

El programa de prestaciones a las familias y a la infancia es el segundo que más recursos consume, un total de 242,2 millones de euros (casi trece más que este año, un 5,6 % de subida). Se incluyen aquí ayudas como la Tarxeta Benvida que se da a las familias con recién nacidos, que mantiene su presupuesto congelado en los 31 millones y medio (no se prevé un aumento de la natalidad) o el Bono Concilia, una ayuda a las familias con menores de doce años y dificultades puntuales para conciliar, que vuelve a tener asignado algo más de un millón de euros.

Tampoco hay grandes variaciones en las partidas destinadas a cubrir la gratuidad de las escuelas infantiles que, sumadas a la aportación de la consellería para el mantenimiento de las guarderías municipales, superan ligeramente los 51 millones de euros. En el presupuesto del 2023 eran 49,4 millones.

Sí aumenta el presupuesto destinado a las Casas Niño (pequeños centros de atención gratuita a niños de cero a tres años en concellos rurales de menos de cinco mil habitantes), que tienen asignados algo más de tres millones de euros, un 21,1 % más que este año.

Un 43 % más de presupuesto para la atención temprana

Aunque el programa de promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia es uno de los que pierde presupuesto (la bajada es del 19,4 %, pasando de rozar los 75 millones a quedar por debajo de los 60,5), una de las partidas incluidas en él sube de manera llamativa. Así, los fondos para servicios y recursos de la red gallega de atención temprana pasan de menos de cinco millones de euros en el 2023 a rozar los 7,1 millones para el año próximo, un 43 % más.

Por otra parte, la cantidad reservada para atender el pago de la risga (la renta de inclusión social de Galicia) baja ligeramente, hasta los 46,1 millones (los presupuestos de este año le asignaban 46,7), mientras que las ayudas extraordinarias y de inclusión del plan social contra la desigualdad económica se mantienen en los cinco millones de euros. Ambas están incluidas en el programa de protección e inserción social, que acumula un presupuesto de 93,2 millones de euros para el 2024, un 7,5 % más que este año.

Obras en la intermodal de A Coruña MIGUEL MIRAMONTES

La conservación de carreteras y los peajes en la sombra absorben 157 millones, mientras que en obra nueva se invertirán 143

La autovía a A Estrada, la intermodal de A Coruña y los edificios administrativos de San Caetano son los proyectos con partidas más relevantes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Augas de Galicia dispondrá de 137 millones

Pablo González

Los presupuestos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade siguen la senda de las directrices que emanan de la Unión Europea, consistentes en favorecer actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible y racionalizar la inversión en la red viaria, sobre todo en aquellos territorios donde ya existe una malla consolidada de vías de alta capacidad.

Las cuentas, repartidas entre la propia consellería y la Axencia Galega de Infraestruturas, reflejan además la necesidad de gastar cada vez más en conservación en una red cada vez más amplia y con mayores riesgos debido a los efectos del cambio climático y el paso del tiempo, así como en los denominados peajes en la sombra, una hipoteca que condiciona -y lo seguirá haciendo en los próximos años- la capacidad inversora de la Xunta.

Así, los cánones de autovías sin pago directo por parte del usuario absorben 85,5 millones de euros, tres más que en los Orzamentos del 2023, lo que unido al gasto extraordinario y ordinario en mantenimiento y conservación -algo más de 71 millones- genera un presupuesto cautivo de 157 millones, superior al que se destinará a obra nueva (unos 143 millones). Augas de Galicia, ente dependiente de la Consellería de Infraestruturas, contará con 137 millones para obras y gasto corriente.

Los proyectos con partidas más relevantes tienen que ver con actuaciones en edificación -las obras en el complejo administrativo de San Caetano se llevan 19 millones de euros- o en los avances para cerrar el mapa de estaciones intermodales después de la puesta en servicio de las de Santiago, Vigo y Ourense. Así, las obras de la nueva terminal de autobuses de A Coruña recibirán 14,8 millones en el 2024 y la de Lugo, 5,7. La inversión en la mejora de paradas de buses y su accesibilidad acaparan una cifra relevante -casi 11 millones de euros-, coincidiendo con el bum del transporte público por carretera a raíz de los descuentos del 50 % y de la gratuidad para menores de 21 años. No existe partida específica para la rebaja del 50 %, al desconocerse si el Gobierno prorrogará estas ayudas en el 2024 (un 30 % lo financia el Ejecutivo central y, el resto, la Xunta).

Las actuaciones más relevantes en la red de carreteras se ejecutarán en la autovía entre A Ramallosa y A Estrada (AG-59), con 10,2 millones, o en la ronda este de Lugo (5,2 millones) mientras que se prevén avances limitados en el corredor norte (4 millones) o en la vía de alta capacidad que dará continuidad desde Baio a la autovía de la Costa da Morte (2 millones). La apuesta de la consellería por las sendas peatonales y ciclistas continuará en el 2024, con una partida relevante: 14,6 millones de euros que se suman a los 16,6 que se destinarán a otras actuaciones de movilidad sostenible.

La oposición asegura que los presupuestos de la Xunta son de «un goberno acabado» Redacción

XOAN CARLOS GIL

Las cuentas de Medio Rural: 12 millones para los ganaderos de Ternera Gallega y 30 para seguir con la recuperación de tierras

La consellería reserva otros 13 millones de euros para luchar contra los incendios forestales y 30 millones más para las ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios

M. Alfonso

La Consellería do Medio Rural ha diseñado sus cuentas pensando en mejorar la situación económica de los sectores productivos, agroganaderos y forestales, según explica en la memoria de los presupuestos. «Mellorar a comercialización dos produtos agroalimentarios, fortalecer a sustentabilidade e competitividade do sector lácteo, diversificar e apuntalar a potencialidade produtiva do monte e da súa industria, recuperar as terras abandonadas, previr os incendios forestais e avanzar nos servicios prestados» son, según este documento, los ejes de trabajo fundamentales de esta Administración. Así, en las cuentas se reservan importantes partidas para continuar aplicando la Lei de recuperación da terra agraria, prevenir y combatir los incendios forestales y apoyar a los productores de Ternera Gallega, entre otras cuestiones.

El convenio firmado en su día con Inditex para lograr la recuperación de terrenos devastados por el fuego se lleva este año una importante partida, de 3.260.000 euros. No hay que olvidarse de que este acuerdo establece una inversión total de 9 millones de euros, repartidos en varias anualidades, la primera de las cuales fue el pasado año, cuando se invirtieron 500.000 euros.

La defensa del monte es, sin duda, una de las grandes apuestas de la consellería. Así, en las cuentas se reservan 4 millones de euros para la renovación de motobombas, más de ocho millones para las infraestructuras preventivas y otro medio millón más para seguir mejorando el sistema de vídeovigilancia.

Uno de los objetivos de la consellería será el de apoyar la gestión conjunta de los montes. Por eso en las cuentas se reserva una partida de 2,4 millones de euros para fomentar las agrupaciones forestales de gestión conjunta. Habrá, además, 7,4 millones de euros para el inicio de la intervención forestal en la Política Agraria Común (PAC).

En el ámbito de la ganadería, destacan sobre todo los 12 millones de euros que Medio Rural tiene previsto repartir entre los ganaderos de Ternera Gallega, en una línea de ayudas que se les había prometido a estos profesionales y que les permitirá percibir 220 euros por animal. Hay, además, otros 1,5 millones de euros para el plan apícola y 30 millones más para las ayudas de transformación y comercialización de productos agrarios.

Los planes de mejora se repartirán algo más de 27 millones de euros, mientras que en las ayudas para la incorporación de jóvenes habrá un presupuesto de 16 millones más. La incorporación de nuevas personas agricultoras dispondrá de tres millones y la de pequeñas explotaciones de un millón más.

La recuperación de la tierra agraria sigue siendo, sin duda, una de las grandes apuestas de Medio Rural. Y una forma de poner en valor esos terrenos es a través de las concentraciones parcelarias, que han recibido un impulso en los últimos ejercicios. Las cuentas del próximo año reservan otros 24 millones de euros para seguir fomentando este instrumento. Además, hay otros 5 millones de euros para implantar nuevas aldeas modelo y polígonos agroforestales. También se reservan 21,2 millones para la mejora de caminos en el medio rural. Por último, la ordenación del territorio y los planes integrales de gestión de tierras agrarias se llevarán otros 875.000 euros.

Otra de las líneas claves de la consellería es la valorización de la madera. En este apartado, se reservan dos millones de euros para seguir fomentando la construcción en madera estructural. También sigue adelante la mejora del Centro de Investigación Forestal de Lourizán, en el que se invertirán otros 870.000 euros.

Por último, entre las partidas más destacadas figuran también los 400.000 euros que la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) reserva para la promoción de los productos agroalimentarios o los 800.000 que deberían servir para poner en marcha el matadero móvil, un servicio este último que debería estar ya en funcionamiento.

JANET GONZALEZ VALDES

40,5 millones para crear suelo empresarial

X. GAGO

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que depende de la vicepresidenta primera, Ángeles Vázquez, contará con un presupuesto global de 306 millones, un 5,8 % más que este año.

Entre otras actuaciones se consignarán 40,5 millones a actuaciones para la creación de suelo empresarial, un 14,4 % más que este año.

También está prevista la construcción de un parque canino en cada una de las siete grandes ciudades. Esas obras se financiarán mediante partidas genéricas, señalaron fuentes de la consellería.

El departamento destinará además 9,8 millones a actuaciones ambientales, 4,7 para la restauración de espacios degradados o 7,1 para obras del Plan Hurbe -que impulsa los proyectos de humanización urbanos- en las cuatro provincias gallegas.

Cifra récord de 56 millones en materia de deportes en las cuentas de la Consellería de Presidencia

La Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, que dirige el vicepresidente primero, Diego Calvo, contará con 56 millones de euros en materia de deportes, un 27 % más que este año y una cifra récord en la historia de la Xunta.

Además, este departamento afrontará obras en distintos puntos de Galicia. Entre otras actuaciones, está previsto que el edificio administrativo de Ourense cuente con dos millones de euros para actuaciones de mejora. Otros 4,7 se destinarán a la rehabilitación del edificio de la calle Lalín en Vigo. A la nueva sede del Imelga se destinarán 2,76 millones y al nuevo edificio judicial de A Estrada, 2,2 millones.

Mar manejará 214 millones, refuerza el presupuesto del Intecmar y dedica más a investigación

En los que el propio Alfonso Villares definió como los Orzamentos más elevados de la historia, su consellería, la do Mar, se quedará en tablas. El presupuesto que manejará en el 2023 sube dos millones de euros con respecto a los que gestionaba Rosa Quintana y dispondrá este año de 214,5.

Uno de de los dos millones de subida va directamente para el Intecmar, el Centro Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño, que pasa a contar con cinco millones. Porque aparte de mejorar la competitividad y la calidad de la producción pesquera y de la acuicultura, capítulo para el que se reservan 62 millones de euros, la investigación y la ciencia pesquera para conseguir una explotación sostenible son básicas, de ahí que crezca también la partida reservada a Redemar, la red tejida entre el sector y los organismos científicos.